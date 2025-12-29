Mehr Leistung und anderer Akku bei gleichem Preis

Dacia Spring: Noch eine Überarbeitung

Das kleinste, günstigste und leichteste Elektroauto auf dem Markt bekommt erneut eine Aufwertung. Dieses Mal hat sich Dacia vor allem auf die Antriebstechnik des Spring konzentriert. Das tut dem Auto richtig gut – macht es aber insgesamt noch immer nicht richtig gut.

Dacia Mit deutlich mehr Leistung

fährt der Dacia Spring ins Modelljahr 2026

ANZEIGE

Neue Akku-Technik bedingt Technik-Update

Unveränderte Preise

Alles top? Nein...

Rückblick