Nutzfahrzeuge Lesezeit ~ 2 Minuten 11.02.2026 Feste Trennwand für den Pkw-Fünfsitzer VW ID.Buzz: Neue Pkw-Cargo-Mischung Den VW ID.Buzz gibt es Pkw- und als Cargo-Variante. Und künftig auch in einer Art Mischung aus beiden, bei dem die normale Ausführung mit einer festen Cargo-Trennwand kombiniert wird. Typisch ID.Buzz wird das teuer. Volkswagen Nutzfahrzeuge VW ID.Buzz: Eine optionale Trennwand macht

aus der Pkw- quasi eine halbe Cargo-Variante

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat eine dritte Interieur-Variante für den ID.Buzz entwickelt. Es handelt sich um eine feste Trennwand für die Bus-Version, durch die das Fahrzeug im Passagierraum als Fünfsitzer und im Laderaum ähnlich wie die Cargo-Version genutzt werden kann.



Die Trennwand wird direkt bei der Neuwagen-Konfiguration ausgewählt und ab Werk hinter der zweiten Sitzreihe integriert. Der Passagierraum ist damit vollständig vom Laderaum getrennt. Der kann nun ähnlich wie bei der Cargo-Version genutzt werden. Dazu gehört das Beladen mit Gütern aller Art bis zur Dachhöhe. Durch die Ladung verursachter Schmutz oder Geräusche dringen dank Trennwand nicht in den Passagierraum. Ein Fenster in der Trennwand ermöglicht den Blick nach hinten. Vor Blicken in den Laderaum schützt eine optionale Folierung von Heck- und Seitenscheiben.



Der Laderaum wird durch die Trennwand auch nicht mehr beheizt oder gekühlt. Dadurch arbeitet die Klimaautomatik noch effizienter, da der zu klimatisierende Passagierraum kleiner wird, erklärt VW - und lässt unter den Tisch fallen, dass ein zu kalter oder warmer Laderaum natürlich auch Nachteile mit sich bringt.



Die Trennwand besteht aus einem sogenannten Compax-Material, einem leichten Verbundwerkstoff, dessen Oberflächen in einem Soft-Touch-Design ausgeführt sind. Vor der Trennwand ist auf der Laderaumseite zudem ein aufklappbares Ablagefach in den Fahrzeugboden für das Ladekabel eingebaut.



Angeboten wird die Trennwand für den ID.Buzz mit kurzem Radstand in der Ausstattungsversionen "Freestyle", "Pure", "Energy" und "Pro". Für die beiden Top-Linien ist die Trennwand auch in Verbindung mit langem Radstand konfigurierbar.



Entwickelt wurde die Trennwand-Lösung von VWN gemeinsam mit dem niederländischen Unternehmen Snoeks Automotive. Es ist nicht das erste Projekt – beide arbeiten bereits seit 70 Jahren zusammen. Typisch ID.Buzz wirkt die hohe Preisgestaltung: Der Preis für die Trennwand liegt bei 1.856 Euro.