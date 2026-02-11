Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 11.02.2026 2,2-Liter-Aggregat mit 180 PS Opel: Neuer Diesel für Zafira und Vivaro Opel verbaut neuerdings einen anderen Dieselmotor im Zafira und auch in dessen Nfz-Ableger Vivaro. Mehr Hubraum und weniger Verbrauch treffen einen höheren Grundpreis. Opel Mehr Hubraum und weniger Verbrauch:

Im Opel Zafira gibt es einen neuen 2,2-Liter-Diesel

Ein neues Verbrenner-Aggregat hält Einzug im Opel Zafira. Es handelt sich um einen Vierzylinder-Diesel, der aus 2,2 Litern Hubraum 180 PS Leistung und ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern holt. Zum Vergleich: Das bisherige Aggregat kam auf 177 PS und ebenfalls 400 Nm aus 2,0 Litern Hubraum, allerdings wurden die Werte erst bei etwas höheren Drehzahlen erreicht.



Während sich die Fahrleistungen – 10,6 Sekunden für Null-Hundert und 185 km/h Spitze – kaum unterscheiden, ist das neue Triebwerk mit einem Normverbrauch von 7,1 gegenüber 7,5 Litern gelistet.



Erhältlich ist der neue Diesel sowohl für die mittellange (4,98 Meter) Zafira-Variante als auch für den 5,33 Meter langen Zafira XL. Die Kraftübertragung obliegt jeweils einer achtstufigen Wandlerautomatik. Dies gilt auch für die Nutzfahrzeug-Varianten Vivaro und den neunsitzigen Vivaro Kombi, die ebenfalls auf das neue Triebwerk umgestellt wurden. Für die Transporter-Versionen steht zusätzliche eine 150-PS-Ausführung zur Wahl, die auch mit manuellem Getriebe erhältlich ist.



Der Zafira 2,2 D kostet ab 41.990 Euro und damit 1.000 Euro mehr als das Vorgängermodell im Herbst 2025. In der besseren GS-Ausstattungslinie und als Zafira XL stehen dann bereits 50.540 Euro in der Liste. Wer das viel findet, hat den elektrischen Zafira XL (136 PS) mit großer Batterie noch nicht studiert: Er kostet noch einmal rund 11.500 Euro mehr.



Lustig ist der Fehlerteufel auf der Opel-Website, wo der Normverbrauch des Diesel an mehreren Stellen in kWh statt Litern angegeben wird.