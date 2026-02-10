Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 10. Februar 2026
"Erstes E-Auto, das mich emotional anspricht"

Zeekr: Erste Auslieferung in Deutschland

Der Markt ist um einen chinesischen Autobauer reicher: Zeekr hat jetzt sein allererstes Auto in Deutschland ausgeliefert. Und einen Chef installiert.

Geely
Zeekr-Deutschland-Chef Dohle (r.) übergibt den
ersten Zeekr in Deutschland an ein Kunden-Ehepaar
Nach dem im Dezember 2025 angekündigten Marktstart für deutsche Geschäftskunden ist jetzt der erste Zeekr ausgeliefert und zugelassen worden. Es handelt sich um einen Zeekr 7X Long Range RWD. "Es ist nicht mein erstes Fahrzeug mit Elektroantrieb, aber das erste, das mich wirklich emotional anspricht", lässt sich der Premieren-Kunde zitieren.

Das Auto verfügt über 800-Volt-Technik und erreicht mit seinem 100-kWh-Akku eine Norm-Reichweite von bis zu 615 Kilometern, mithin deutlich weniger als andere neue E-SUVs auf dem Markt. Besser klingen die angegebene Aufladezeit von nur 16 Minuten (10-80% SoC) und der Grundpreis von 55.000 Euro.

Begleitet wurde die Auslieferung von Lukas Dohle, dem frisch ernannten "Leiter" von Zeekr Deutschland. Dohle blick auf 22 Jahre Branchenerfahrung zurück, erklärte das Unternehmen einzig.

Zeekr positioniert sich als globale Premium-Abteilung des Geely-Konzerns. Die Marke betreibt den Angaben zufolge Forschungs- und Entwicklungszentren sowie Designstudios in Göteborg, mutmaßlich angegliedert an Volvo und Polestar als weitere Geely-Marken. Die Fertigung erfolgt in China. Seit dem Marktstart 2021 wurden laut Mitteilung 550.000 Autos gebaut.
