»Plus Executive Edition« unter neuer 100k-Preisgrenze

Volvo bringt zusätzliche EX90-Linie

Volvo erweitert das Angebot des EX90 um eine vierte Ausstattungslinie, die im Prinzip einem Sondermodell aus Steuergründen entspricht. Sie ist je nach Sichtweise teurer oder günstiger – und nichts für Individualisten.

Volvo Den Volvo EX90 gibt es jetzt auch in einer "Plus Executive Edition" für 100.000 Euro

Volvco lockt EX90-Interessenten speziell aus dem Dienstwagen-Bereich mit der "Plus Executive Edition" des Marken-Flaggschiffs. Sie sortiert sich zwischen der zweiten und vierten Ausstattungslinie, zwischen "Plus" und "Ultra" in die Hierarchie ein. Mit einem Preis ab 99.990 Euro profitieren Kunden von der kürzlich erhöhten Preisgrenze für E-Dienstwagen bei der Besteuerung.Aus der Presseinfo von Volvo gehen die Zugaben einerseits nur unvollständig hervor, andererseits aber wird hier auch ein missverständlicher Eindruck erweckt. Auf der Website lassen sich aber die Unterschiede halbwegs übersichtlich recherchieren. Demnach ist die neue Variante in Sachen Ausstattung viel näher am Ultra als am Plus (90.500 Euro) und überbietet den regulär 102.300 Euro teuren Ultra stellenweise sogar.Gegenüber dem Plus haben wir 17 zusätzliche Ausstattungsmerkmale gezählt, darunter allerdings überwiegend Dinge, die in dieser Klasse als selbsverständlich vorausgesetzt werden und die man schon in acht Jahre alten Mittelklasse-Gebrauchtwagen findet, etwa 360-Grad-Kamera, Parkassistent, Lenkradheizung, Sitzheizung hinten, Sitzventilation oder Apple CarPlay.Das Editions-SUV ist ausschließlich als Siebensitzer, mit dem 408 PS starken "Twin Motor AWD" und in nur vier verschiebenen Farbtönen erhältlich. Optionen hat Volvo keine einzige vorgesehen. Wer also Ultra-Standards bzw. -Optionen wie beispielhaft Pixel-Licht, Massagesitze, Anhängerkupplung oder Akustikverglasung "nice" findet, hat Pech gehabt.