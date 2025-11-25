Der Jahresendtrubel beginnt

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 28.-30.11.2025

Nach den drei vermutlich ruhigsten Wochenenden des Jahres auf den Straßen wird es mit dem Adventsbeginn wieder deutlich voller. Autofahrer sollten Zeitpolster einplanen.

A1 Osnabrück - Dortmund

A2 Oberhausen - Hannover

A3 Würzburg - Oberhausen

A4 Dresden - Olpe

A5 Basel - Kasse

A7 Flensburg - Hannover

A8 Salzburg - Karlsruhe

A10 Berliner Ring - Dreieck Potsdam

A12 Frankfurt (Oder) - Berlin

A24 Hamburg - Schwerin

A40 Dortmund - Essen

A42 Dortmund - Kamp-Lintfort

A44 Dortmund - Kassel

A45 Dortmund - Hagen

A49 Gießen – Kassel

A81 Singen – Stuttgart

A9 Pyhrn-Autobahn zwischen Voralpenkreuz und St. Michael

A10 Tauern Autobahn

A12 Inntal-Autobahn zwischen Innsbruck und Kufstein

A13 Brenner Autobahn zwischen Innsbruck und Brenner.

Zum ersten Adventswochenende rechnet der ADAC mit wieder deutlich mehr Staus auf Deutschlands Straßen. Obwohl weder Ferien noch regionale Feiertage anstehen, müssen sich Autofahrer auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und zahlreiche Verzögerungen einstellen.Am Wochenende ist aufgrund der beginnenden Vorweihnachtszeit mit einer angespannten Verkehrssituation zu rechnen. Mit der Eröffnung der meisten Weihnachtsmärkte muss zudem in vielen Innenstädten mit Straßensperrungen, wenigen Parkmöglichkeiten sowie erhöhtem Anreise- und Einkaufsverkehr gerechnet werden. Dies hat auch Auswirkungen auf die umliegenden Autobahnen in den Ballungsgebieten. Auf der Fernstrecken verursachen vor allem zahlreiche Baustellen zusätzliche Engpässe.Hiervon betroffen sind vor allem folgende Abschnitte:Auch im benachbarten Ausland bleibt die Situation angespannt. Bauarbeiten führen auf folgenden österreichischen Autobahnen zu Behinderungen:Bei der Einreise nach Deutschland muss weiterhin mit Wartezeiten gerechnet werden. Aktuell kommt es vor allem am Grenzübergang Frankfurt (Oder) auf der A12 regelmäßig zu Verzögerungen. Im Herbst ist auf allen Straßen zusätzlich natürlich mit witterungsbedingten Behinderungen und daraus resultierenden Zeitverzögerungen zu rechnen. Dies gilt für Nebel und in höheren Lagen auch für Schnee. Mehrere Alpenpässe sind bereits für den Winter gesperrt.