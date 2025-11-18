Kleines Ausstattungs-Plus und zusätzliche Sport-Linie

Neues vom Fiat 600

Der Fiat 600 fährt mit einer veränderten Ausstattungsstruktur in das Modelljahr 2026. Für allzu viel zusätzliches Interesse seitens potentieller Kunden fallen die Neuerungen aber zu klein aus.

Fiat Den Fiat 600 kann man jetzt auch in einer "Sport"-Variante bestellen, die es exklusiv auch in "Acid Green" gibt

Zusätzlich zu den teilweise erst kürzlich eingeführten bisherigen Ausstattungslinien "Pop", "Icon" und "La Prima" ist der Fiat 600 ab sofort auch als "Sport" bestellbar. Optisch gibt sich die neue Variante lediglich an schwarzen Karosseriedetails (Modell- und Markenschriftzüge, Schürzeneinsätze, Heckklappenleiste), "Sport"-Logos und auf Wunsch an der neuen exklusiven Außenlackierung in "Acid Green" zu erkennen.Das Interieur des Fiat 600 Sport ist komplett in Schwarz gehalten. Sitze und Armaturentafel zeigen laut Hersteller ein überarbeitetes Design. Serienmäßig sind u.a. elektrisch betätigte Heckklappe, Rückfahrkamera, 360-Grad-Parksensoren sowie eine Audioanlage mit sechs Lautsprechern.Der 600 "Sport" basiert soweit ersichtlich auf dem La Prima und jeweils preisgleich zu diesem. Allgemein stehen in der Baureihe antriebsseitig alle drei Varianten – Elektro mit 156 PS Leistung und 409 Kilometern Norm-Reichweite sowie Hybrid mit 110 und 145 PS Systemleistung – für alle vier Ausstattungslevel zur Wahl.Die anderen drei Varianten haben die Italiener leicht aufgewertet. So verfügt die Basisvariante Pop jetzt über die Klimaautomatik und Sitzbezüge in einem neu gestalteten Jacquard-Stoff in der Farbkombination Schwarz/Elfenbein mit Fiat-Monogramm. Neu ist ein optionales Winterpaket, dessen Inhalte aber nur teilweise mit Winter zu tun haben: Sitzheizung, beheizbare Auflagefläche der Scheibenwischer, eine dritte Kopfstütze im Fond sowie Taschen an den Rückseiten der vorderen Sitze sind seine Bestandteile. Alle vier Linien werden zum neuen Modelljahr mit einem geänderten Innenleben der Rückleuchten ausgeliefert; Fiat spricht insoweit vom Abarth-Stil.Im Fiat 600 "Icon" kommen ebenfalls die neuen Sitzbezüge zum Einsatz, außerdem ein automatisch abblendender Innenspiegel. Das optionale Paket "Komfort" bietet zusätzlich Parksensoren, sechs Lautsprecher, Rückfahrkamera, Navigationssystem, Verkehrszeichenerkennung und eine Handy-Ladefläche. Im Topmodell "La Prima" schließlich gibt es serienmäßig einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz mit Massagefunktion und optional ein Interieur aus "Eco-Leder".Die Grundpreise des Fiat 600 bewegen sich aktuell zwischen 25.490 und 36.490 Euro. Die beiden Top-Versionen sind in der Verbrenner-Ausführung um jeweils 1.500 Euro günstiger geworden als noch im Sommer, die anderen poreisgleich. Wer sich für Sport oder La Prima entscheidet, kann abgesehen von einer Navigationsfunktion, schwarzem Dach und Fußmatten keine weitere Optionen wählen.