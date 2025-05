Konzeptstudie gibt Ausblick

Fiat teasert Grande Panda 4x4

Fiat plant offenbar eine Variante des neuen Panda mit Allradantrieb. Mit der Legende der 1980er-Jahre hat diese aber natürlich nur den Namen gemeinsam.

Fiat Offiziell eine Studie, mutmaßlich das fertige Modell:

Fiat bringt den Grande Panda als 4x4-Modell

Mit dem Konzeptfahrzeug Grande Panda 4x4 will Fiat ein ikonisches Fahrzeugmodell aus den 1980er Jahren wiederbeleben. Das Auto sei eine Vision, "die auf Innovation beruht, aktuellen Anforderungen entspricht und gleichzeitig die Eigenschaften zeigt, die den historischen Fiat Panda 4x4 zu einem weltweiten Kultobjekt gemacht haben", erklärt der Autobauer.Als Antrieb dient dem Modell ein Verbrennungsmotor, der die Vorderachse antreibt, in Kombination mit einem E-Motor für die Hinterachse. Warum Fiat, wo in diesem Zusammenhang von "zukunftsweisender Technologie" und "Innovation" die Rede ist, nicht den vollelektrischen Panda als Basis heranzieht, bleibt offen.Optisch soll die Karosseriefarbe Bordeaux eine Hommage an das Dunkelrot des historischen Vorbilds darstellen. Fiat erwähnt auch beigefarbene Details, die wir auf den Bildern aber nicht entdecken können.Ob der Grande Panda auf den Markt kommt, lässt Fiat offen. Die Rede ist offiziell vom "potenziell zukünftigen Allradmodell" und davon, dass es in Serie kommen "könnte". Wir sind indes ziemlich sicher, dass der Konjunktiv verschwinden wird. Und dass das Serienmodell, abgesehen vom Dachträger mit seinen LED-Scheinwerfern, genau so aussehen wird wie die jetzige Studie.