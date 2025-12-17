Gordener und weitere Top-Manager verlassen den Stern

Mercedes-Benz verliert Chefdesigner

Gorden Wagener hat gekündigt: Mercedes-Benz verliert seinen Designchef nach fast 30 Jahren Unternehmenszugehörigkeit. Und das ist nicht die einzige Top-Personalie außerhalb des Vorstands, die der Stern-Konzern heute in Stuttgart überraschend verkündet hat.

Mercedes-Benz Mercedes' Designchef Gorden Wagener verlässt den Autobauer im Januar 2026

ANZEIGE

Weitere Neubesetzungen

Der Vorstand der Mercedes-Benz Group AG hat verschiedene Neubesetzungen im Top-Management von Mercedes-Benz beschlossen. Mit den Entscheidungen richte man das Führungsteam in zentralen Schlüsselbereichen gezielt neu aus und stärke die konsequente Umsetzung der Unternehmensstrategie, heißt es seitens des Unternehmens. Tatsächlich sind wohl einige Neubesetzungen nicht Folge strategischer Entscheidungen des Mangaements, sondern der betroffenen Manager.So wird Gorden Wagener, der seit fast drei Jahrzehnten den Stil des Hauses geprägt hat, Mercedes-Benz verlassen. Der Weggang zum 31. Januar 2026 erfolge auf eigenen Wunsch und im besten gegenseitigen Einvernehmen, so Mercedes. Bastian Baudy, der derzeit das AMG-Design leitet, wird Wagener als Chief Design Officer folgen.Wagener (57) war seit 1997 an der Gestaltung zahlreicher Mercedes-Meilensteine beteiligt. Mit nur 39 Jahren übernahm Wagener als jüngster Designchef der Branche und stellte das Design von Mercedes-Benz grundlegend neu auf. In der neu geschaffenen Funktion des Chief Design Officers entwickelte er dann ab 2016 das Design der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und G-Klasse sowie Smart konsequent weiter. Wagener etablierte mit der von ihm entwickelten Design-Philosophie der "Sinnlichen Klarheit" eine unverwechselbare Ästhetik und verjüngte die Marke. Zusätzlich verantwortete er das Design der Van-Sparte und, bis zur Abspaltung der Daimler Truck AG 2022, auch das Design aller Mercedes-Lkw.Sein Einfluss reichte dabei über das Automobil hinaus. Unter dem Label "Mercedes-Benz Style" entwarf er Hubschrauber, Luxusyachten, Möbel und Interieurs für Appartements und Architekturprojekte in Dubai und Miami, gleichzeitig gestaltete er alle Kontaktpunkte der Kunden mit der Marke – von Messeauftritten über Corporate Identity bis hin zu Autohäusern."Gorden Wagener hat mit seiner visionären Designphilosophie die Identität unserer Marken geprägt", sagte Konzernchef Ola Källenius. Er habe über viele Jahre hinweg entscheidend dazu beigetragen, dass die innovativen Produkte weltweit auch für eine einzigartige Ästhetik stünden. "Seine Kreativität und sein Gespür für die Zukunft des Automobildesigns haben Mercedes-Benz nachhaltig bereichert. Ich danke Gorden für sein Engagement, seine außergewöhnliche Arbeit und seinen prägenden Einfluss – und wünsche ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute."Ebenfalls aus eigenen Stücken, aber erst mit Wirkung zum 1. Mai 2026, kehrt auch der Leiter des Bereichs Elektrifizierte Antriebssysteme, Torsten Eder, Mercedes den Rücken. Seine Nachfolge tritt dann Jörg Bartels an, derzeit Präsident & CEO von Beijing Benz Automotive Co., Ltd. Auf die Position von Jörg Bartels folgt Jens Bühler, derzeit Leiter des ungarischen Mercedes-Werks in Kecskemét.Yanni von Roy-Jiang übernimmt zum 1. Januar 2026 die Verantwortung für Einkauf & Lieferantenqualität und tritt damit die Nachfolge von Gunnar Güthenke an. Güthenke wird bis Februar für eine Übergabe der Funktion sorgen und soll anschließend eine noch nicht benannte neue Aufgabe übernehmen. Die derzeitige Position von Yanni von Roy-Jiang als Leiterin Operations Supply Chain übernimmt zum 1. April 2026 Stefanie Choritz, aktuell Leiterin "Finanzen & Controlling Top-End-Fahrzeuge & Mercedes-AMG GmbH".Rosa Maria Conde Diez, derzeit Leiterin Konzernforschung, Nachhaltigkeit & RD-Funktionen, übernimmt zum 1. Januar 2026 den Bereich Karosserie & Sicherheit. Sie folgt damit auf Thomas Hellmuth, der Mercedes-Benz Ende Dezember auf eigenen Wunsch verlässt. Die Nachfolge für Rosa Maria Conde Diez tritt zum 1. Februar 2026 Ida Wolf an, sie ist aktuell Leiterin Chief of Staff & Corporate Office.