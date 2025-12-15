Größte Bus-Beschaffung der Bahn aller Zeiten

Bahn kauft 3.000+ Busse bei MAN

MAN wird in den kommenden Jahren mehr als 3.000 Busse an die Deutsche Bahn liefern. Die Münchner Volkswagen-Tochter hat damit eine Ausschreibung der Bahn ganz überwiegend für sich entschieden. Es handelt sich um deren größte Bus-Beschaffung aller Zeiten.

MAN Die Bahn hat weitere über 3.000 Busse bei MAN bestellt (Bild zeigt eine frühere Auslieferung)

Die Bahn-Tochter DB Regio hat Rahmenverträge mit verschiedenen Herstellern über die Lieferung von Bussen geschlossen. Der Auftrag hat ein Volumen von rund 3.300 Fahrzeugen mit einem Wert von über 1 Milliarde Euro. Die Busse sollen in den Jahren 2027 bis 2032 geliefert werden.Als Hauptpartner liefert MAN Truck & Bus mehr als 3.000 Niederflur- und Überlandbusse; eine kleinere Flotte (rund fünf Prozent) von E-Überlandbussen liefert der chinesische Hersteller BYD aus seiner Produktion in Ungarn. Daneben hat DB Regio nachrangige Rahmenverträge mit Iveco, Scania, Daimler Buses und Zhongtong geschlossen, um die Verfügbarkeit neuer Fahrzeuge abzusichern. Vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung.Die MAN-Flotte soll den Angaben zufolge zu einem "erheblichen Anteil" aus vollelektrischen Fahrzeugen bestehen, überwiegend wohl des Typs Lion's City E in 10-, 12- oder 18-Meter-Ausführung. Genaueres wurde nicht verlautbart. Daneben handelt es sich um Busse mit klassischem Diesel-Antrieb, mit Hybrid-Diesel-Konzepten und mit CNG-Antrieb.Die Bahn hat nach eigenen Angaben bei der Ausschreibung neben der Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus und der CSR-Einstufung der Hersteller auch den Produktionsstandort und den Umfang des Servicenetzes der Hersteller berücksichtigt. "Dass der weitaus größte Anteil der Busse von einem Münchner Hersteller kommt, ist eine gute Nachricht für den Industriestandort Deutschland", sagt Harmen van Zijderveld, DB-Vorstand für Regionalverkehr.Die Partnerschaft zwischen der Bahn und MAN besteht bereits seit 2010 und zählt zu den erfolgreichsten Kooperationen im Busmarkt weltweit. In den vergangenen 15 Jahren wurden nahezu 5.000 MAN-Busse an die Bahn geliefert. DB Regio ist mit nach eigenen Angaben 561 Millionen Fahrgästen im Jahr 2024 der größte Anbieter im deutschen Busverkehr. Jeden Tag sind im Schnitt 1,5 Millionen Menschen in Deutschland mit Bussen von DB Regio unterwegs.