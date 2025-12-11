Vier Millionen Autos in 20 Jahren

BMW Leipzig: Produktionsjubiläum im Jubiläumsjahr

BMW beschließt das Jubiläums-Jahr im Werk Leipzig mit einem Produktions-Jubiläum. Am sächsischen Standort ist außerdem noch ein Rekord fürs laufende Jahr eingeplant.

BMW Gruppenbild mit Damen: BMW feiert das viermillionste Auto aus Leipzig

20 Jahre nach dem Start der Serienproduktion im BMW-Werk Leipzig lief am Montag dieser Woche das viermillionste Fahrzeug vom Band. Es handelt sich um einen BMW 120 in der Individualfarbe "Anglesey Green" für einen Kunden aus den Niederlanden.Das sächsische Werk fertigt derzeit täglich bis zu 1.300 Fahrzeuge mit drei Antriebstechniken - Verbrenner, Plug-in-Hybrid und Elektroantrieb - sowohl von BMW als auch von Mini. Es handelt sich um den 1er-BMW, der 2er als Gran Coupé und Active Tourer sowie den Mini Countryman. Nach den Worten von Werksleiterin Petra Peterhänsel wird der Produktionsrekord aus dem Vorjahr, als über 246.000 Fahrzeuge vom Band rollten, dieses Jahr nochmals übertroffen.Am 1. März 2005 lief in Leipzig der erste BMW vom Band, ein BMW 320i. Sechs Jahre später, im Dezember 2011, wurde das einmillionste Fahrzeug produziert: ein BMW 116d in Alpinweiß. Das zweimillionste Exemplar wurde bereits im Oktober 2016 mit einem BMW i3 erreicht. Im März 2021 folgte ein BMW M240i Cabrio als # 3.000.000.Die größte Stückzahl in Leipzig hält derzeit der erste BMW X1 (E84), der zwischen 2009 und 2015 rund 635.000 Mal gebaut wurde, gefolgt von den 1er-Generationen F40 mit etwa 443.000 und F20 mit etwa 424.000 Exemplaren. In Leipzig entstanden u.a. auch Modelle der 3er-Reihe, der i8 und der M2.