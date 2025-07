1.000.000 Macan seit 2013

Porsche feiert Macan-Jubiläum

Bei Porsche läuft es derzeit nicht so rund wie in den letzten Jahren, doch wenn die erste Million sprichwörtlich die schwerste ist, hat der Macan noch eine gute Zukunft vor sich. Zum Jubiläum gibt es interessante Einblicke in die Kundenstruktur.

Porsche Porsche hat 1.000.000 Macan in Leipzig gebaut (Bild zeigt nicht das Jubiläumsauto)

Das Porsche-Werk in Leipzig hat in der vergangenen Woche den einmillionsten Macan produziert. Das von Porsche als "Kompakt-SUV" bezeichnete Modell läuft seit 2013 in Leipzig vom Band, im Geschäftsjahr 2024 wurden 82.795 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert.Das Porsche-Werk in Leipzig nahm 2002 als zweiter Porsche-Produktionsstandort neben dem Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen die Produktion auf. Neben Macan und Panamera lief bis 2017 der Cayenne sowie von 2003 bis 2006 der Supersportwagen Carrera GT vom Band. Die Entscheidung für Leipzig als Produktionsstandort fiel 2011. Das einstige Montagewerk wurde daraufhin umfangreich erweitert und mit eigenem Karosseriebau und Lackiererei zum Vollwerk ausgebaut. 1.500 neue Arbeitsplätze entstanden – auf die sich 46.000 Menschen bewarben.Mit dem Start des vollelektrischen Macan II wuchs das Werk 2024 noch einmal um einen weiteren Karosseriebau und eine Achsfertigung. Heute produziert das Werk drei Antriebsarten – Benzin-, Hybrid- und Elektrofahrzeuge flexibel auf einer Fertigungslinie, neben dem Macan den Panamera.Als Jubiläumsfahrzeug erkoren hat Porsche einen 408 PS starken Macan 4 in der auffälligen Farbe Frozenbluemetallic, der an einen Kunden aus Kiel übergeben wurde. Zur aufpreispflichtigen Werksabholung in Leipzig gehört eine Fahrzeugerprobung auf der werkseigenen Rundstrecke in einem baugleichen Fahrzeug.Zum Jubiläum hat Porsche einige Statistiken veröffentlicht. Danach sind 78 Prozent aller Macan Unikate in der Konfiguration (Antrieb, Ausstattung, Farbe). Fast jeder fünfte Macan wird in weißer Lackierung bestellt, mehr als jeder zweite mit Lederausstattung. 13 Prozent aller Macan waren Rechtslenker. 47 Prozent aller Kunden sind Unternehmer, 78 Prozent männlich, 88 Prozent verheiratet und satte 83 Prozent sind kinderlos.