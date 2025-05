Schalwig leitet Personalressort, Scharnagel verantwortet Beschaffung

Umbau im Porsche-Vorstand geht weiter

Porsche setzt den Umbau des Vorstands weiter fort. Jetzt wurden die Ressorts für Personal und Beschaffung verjüngt – mit Köpfen aus den eigenen Reihen.

Porsche Demnächst neu im Porsche-Vorstand sind Vera Schalwig (Personal) und Joachim Scharnagl (Beschaffung)

Vera Schalwig (45) wird im Vorstand der Porsche AG künftig die Verantwortung für das Ressort Personal und Sozialwesen tragen. Sie tritt die Nachfolge von Andreas Haffner (59) an. Außerdem übernimmt Joachim Scharnagl (49) das Ressort Beschaffung von Barbara Frenkel (62). Beide Veränderungen erfolgen mit Wirkung zum 19. August 2025.Schalwig verantwortet aktuell das Personalwesen am Stammsitz der Porsche AG in Stuttgart-Zuffenhausen, Scharnagl ist Leiter Beschaffung Neue Fahrzeugprojekte und Lieferantenmanagement.Zum 1. Juli übernimmt außerdem Dr. Michael Steiner (60) zusätzlich die Funktion des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Er ist seit 2016 Vorstand für Forschung und Entwicklung. In diesem Zuge gibt er die Führung der Konzern-Entwicklung im Volkswagen-Konzern ab. Ein Nachfolger steht hier noch nicht fest.Haffner startete seine Porsche-Karriere vor mehr als 30 Jahren und bekleidete verschiedene Führungspositionen. Seit 2015 ist er Vorstand für Personal und Sozialwesen. Frenkel stieß nach verschiedenen Management-Stationen in der internationalen Zulieferindustrie 2001 zu Porsche. 2021 wurde sie als erste Frau in den Vorstand berufen.