Facelift bringt Lichtleisten und beleuchtetes Logo
Opel Astra erhält neues Frontdesign
Opel kündigt einen "neuen" Astra an, meint aber natürlich nur ein Facelift der aktuellen Generation. Die
setzt an der Front auf Lichtspiele. Aber auch nur dort.
Opel
Rüsselsheimer Lichtspiele:
Der Astra bekommt ein Leucht-Logo und Licht-Leisten
Einen Vorgeschmack auf das kommende Facelift des Astra gibt Opel mit einem ersten Bild der überarbeiteten Frontpartie
von Fünftürer und Kombi. Der Bereich zwischen den Scheinwerfern, bei Opel Vizor genannt, wird Lichtleisten erhalten,
die zur Mitte hin in einer Schraffur auslaufen. Außerdem wird das Marken-Logo nicht nur endlich
im neuen Design
ausgeführt sein, sondern auch beleuchtet, wie sich dies derzeit
branchenweit durchsetzt.
Im Übrigen soll der Astra künftig "schärfer und technischer" sein, lassen die Rüsselsheimer PR-Leute wissen. Was man
sich darunter vorzustellen hat, bleibt abzuwarten. Am Heck wird es weder ein beleuchtetes Logo bzw. einen beleuchteten
Schriftzug wie beim Grandland noch eine Lichtleiste geben.