Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 26. November 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre Autokiste
Zur Startseite
Facelift bringt Lichtleisten und beleuchtetes Logo

Opel Astra erhält neues Frontdesign

Opel kündigt einen "neuen" Astra an, meint aber natürlich nur ein Facelift der aktuellen Generation. Die setzt an der Front auf Lichtspiele. Aber auch nur dort.
Opel Astra erhält neues Frontdesign
Opel
Rüsselsheimer Lichtspiele:
Der Astra bekommt ein Leucht-Logo und Licht-Leisten
ANZEIGE
Einen Vorgeschmack auf das kommende Facelift des Astra gibt Opel mit einem ersten Bild der überarbeiteten Frontpartie von Fünftürer und Kombi. Der Bereich zwischen den Scheinwerfern, bei Opel Vizor genannt, wird Lichtleisten erhalten, die zur Mitte hin in einer Schraffur auslaufen. Außerdem wird das Marken-Logo nicht nur endlich im neuen Design ausgeführt sein, sondern auch beleuchtet, wie sich dies derzeit branchenweit durchsetzt.

Im Übrigen soll der Astra künftig "schärfer und technischer" sein, lassen die Rüsselsheimer PR-Leute wissen. Was man sich darunter vorzustellen hat, bleibt abzuwarten. Am Heck wird es weder ein beleuchtetes Logo bzw. einen beleuchteten Schriftzug wie beim Grandland noch eine Lichtleiste geben.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13943
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Opel Corsa: Neues Topmodell fast ohne Benefit Opel Grandland Electric kommt mit großer Batterie Opel optimiert Plug-in-Versionen des Astra
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Opel



Die neuesten Meldungen
Opel Astra erhält neues Frontdesign BMW Z4: Sag zum Abschied leise Servus ADAC-Stauprognose für das Wochenende 28.-30.11.2025 Hyundai Tucson: Neues auch vom Plug-in-Hybrid Škoda Deutschland vor Chefwechsel Ford: Neues vom Puma Gen-E
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE