Facelift bringt Lichtleisten und beleuchtetes Logo

Opel Astra erhält neues Frontdesign

Opel kündigt einen "neuen" Astra an, meint aber natürlich nur ein Facelift der aktuellen Generation. Die setzt an der Front auf Lichtspiele. Aber auch nur dort.

Opel Rüsselsheimer Lichtspiele: Der Astra bekommt ein Leucht-Logo und Licht-Leisten

