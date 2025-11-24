Škoda Deutschland vor Chefwechsel

Frank Barwasser folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann

Skoda wird in Deutschland mit einem neuen Chef ins neue Jahr starten. Der Mann hatte einst seine Laufbahn bei dem Autobauer begonnen und kommt aktuell von Volkswagen, wohin sein erfolgreicher Vorgänger bei Skoda zurück wechselt.

Škoda Frank Barwasser folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann als Chef von Škoda in Deutschland

Ab dem 1. Januar 2026 wird Frank Barwasser neuer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung der Škoda Auto Deutschland GmbH in Weiterstadt. Er folgt auf Jan-Hendrik Hülsmann, der künftig als Leiter Vertrieb Europa bei Volkswagen Pkw tätig sein wird.Barwasser begann seine Konzern-Karriere vor über 25 Jahren als Leiter der Vertriebssteuerung bei Škoda Auto Deutschland. Nach diversen Stationen in Shanghai und China sowie als Leiter der Volumenplanung im Konzern sowie als Leiter Vertrieb & Marketing in der Baureihe Small verantwortete Barwasser ab 2018 die weltweite Volumenplanung der Marke Volkswagen. Seit 2023 verantworte er den Vertrieb von Volkswagen Pkw.Diese Position, allerdings für ganz Europa, übernimmt nun Jan-Hendrik Hülsmann. Unter seiner Führung hatte Škoda in Deutschland seit Anfang 2023 eine große Erfolgssträhne. Im Hersteller-Ranking hat sich die Marke in dieser Zeit von Rang 6 auf Rang 4 vorgearbeitet, bei den reinen E-Autos war es zuletzt sogar Platz 2.Libor Myška verbleibt als zweiter Geschäftsführer mit der Verantwortung für die Bereiche Finanzen, Beschaffung, Recht & Compliance, IT und Personal.