1,5 TSI erstmals mit 177 PS
Škoda Fabia 130: Sondermodell mit Sonderleistung
Einen RS gab es beim Škoda Fabia schon lange nicht mehr, aber jetzt schicken die Tschechen ein aufwändig
gestärktes Sondermodell auf den Markt, das zwar nicht ganz so stark, aber zumindest so schnell ist wie
kein Fabia RS zuvor.
Škoda
Škoda bringt den Fabia als Sondermodell "130"
mit einem auf 177 PS erstarkten 1,5 TSI und 228 km/h Topspeed
Zum 130. Firmenjubiläum legt Škoda eine Sonderedition des Fabia auf. Der Fabia 130 genannte Kleinwagen
basiert auf der sportlichen Ausstattungsvariante "Monte Carlo" mit dem 1,5-Liter-TSI. Dessen Leistung
von üblicherweise 150 PS hat der Autobauer für das Sondermodell auf 177 PS gesteigert.
Mittel zum Zweck sind u.a. Optimierungen an Ansaugkrümmer, Schwingungsdämpfer und Kipphebel. Damit entwickelt
der aus diversen Konzernmodellen bekannte Vierzylinder nun ab 3.500 Umdrehungen mehr Leistung, der Spitzenwert
von 177 PS steht zwischen 5.750 und 6.000 U/min zur Verfügung. Das maximale Drehmoment beträgt 250 Nm und liegt
zwischen 1.500 und 4.000 U/min an.
Auch das serienmäßige 7-Gang-DSG haben die Ingenieure angepasst. Genannt werden insoweit höhere Schaltpunkte
für eine schnellere Beschleunigung, Herunterschalten mit Zwischengas im Sportmodus für sanftere Gangwechsel
sowie eine modifizierte Bremslogik für eine schnellere Wiederbeschleunigung.
Auch die Lenkung wurde modifiziert und soll ein präziseres Feedback und eine unmittelbarere Reaktion in den
neu abgestimmten Fahrmodi "Normal" und "Sport" bieten. Die Sonderedition verfügt außerdem über ein zweistufiges
Dynamik-Kontrollsystem: Die Antriebsschlupfregelung (ASR) kann ausgeschaltet werden, um die Traktionskontrolle
zu deaktivieren und in geeigneter Umgebung einen kontrollierten Schlupf der Räder zu ermöglichen. Die Auswahl
des Modus "ASR Sport + ESC Sport" erlaubt einen größeren Radschlupf und das ESC greift später ein.
Unter dem Strich sprintet der Fabia 130 so in 7,4 Sekunden und damit vier Zehntel schneller aus dem Stand auf
Tempo 100 als das Serienmodell. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 228 km/h ist das Fahrzeug auch der
bislang schnellste Serien-Fabia.
Der Fabia 130 ist serienmäßig mit einem um 15 Millimeter tiefergelegten Sportfahrwerk in Kombination mit
rauchfarbenen 18-Zoll-Rädern (Typ Libra) ausgestattet, unter denen rote Bremssättel arbeiten. Optische
Erkennungszeichen sind außerdem glänzend schwarz ausgeführte Teile wie Frontspoiler, Dachkantenspoiler
und Diffusor. Die Scheinwerfer haben schwarze Gehäuse, Kotflügel und Heckklappe tragen "130"-Embleme,
und das Heck ziert ein schwarzer Streifen, der an die Fabia Rally2-Fahrzeuge erinnert – ein Feature,
das bereits von früheren Sondereditionen bekannt ist. Als Außenfarben stehen Weiß, Rot, Blau und
Schwarz zur Wahl, jeweils mit schwarzem Dach und A-Säulen.
Im Interieur montiert Škoda elektrisch verstellbare Sportsitze, Edelstahl-Pedalauflagen, spezielle Einstiegsleisten
aus schwarzem Aluminium sowie silberne Zierelemente an Armaturenbrett und Türgriffen. Das 10-Zoll-Kombiinstrument
und das acht Zoll kleine Infotainmentdisplay sind serienmäßig.
Der Fabia wurde 1999 erstmals vorgestellt und hat bislang mehr als fünf Millionen Käufer gefunden
.
Bis heute gab es zwei RS-Modelle, den Fabia RS der ersten Generation mit 1,9-TDI-Motor (130 PS) und den Fabia II RS
mit 180 PS aus dem 1,4-Liter-TSI mit Kompressor. Die dritte Generation musste mit einem "R5" und 125 PS auskommen.
Škoda will die Bestellbücher für den Fabia 130 in Deutschland in Kürze öffnen und die ersten Exemplare im
Dezember 2025 ausliefern. Was der Spaß kosten wird, mögen die Tschechen aber noch nicht verraten. 35k dürften
eher nicht reichen – ohne Extras.