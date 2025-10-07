1,5 TSI erstmals mit 177 PS

Škoda Fabia 130: Sondermodell mit Sonderleistung

Einen RS gab es beim Škoda Fabia schon lange nicht mehr, aber jetzt schicken die Tschechen ein aufwändig gestärktes Sondermodell auf den Markt, das zwar nicht ganz so stark, aber zumindest so schnell ist wie kein Fabia RS zuvor.

Škoda Škoda bringt den Fabia als Sondermodell "130" mit einem auf 177 PS erstarkten 1,5 TSI und 228 km/h Topspeed

