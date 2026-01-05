Nur wenig Reiseverkehr auf den Autobahnen

ADAC-Verkehrsprognose für das Wochenende 09.-11.01.2026

The same procedure as every year: Das neue Jahr beginnt "stautechnisch" so, wie auch das alte begann – entspannt. Jedenfalls weitgehend, denn Wintersport-Reisende könnten regional vermehrt auftreten.

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover –

A3 Oberhausen – Köln – Nürnberg, Passau – Linz

A5 Darmstadt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel

A7 Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A93 Rosenheim – Kiefersfelden

A99 Autobahnring München

Zum zweiten Wochenende des Jahres rechnet der ADAC trotz des Ferienendes in Hessen nur mit mäßigem Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen. Lange Staus sind überwiegend nicht zu erwarten. Dies liegt auch an der jahreszeitlich üblichen geringen Bautätigkeit auf den Fernstrecken. Wintersportler müssen allerdings besonders an den Nachmittagen mit zunehmenden Verkehrsaufkommen in Richtung Alpenregionen rechnen.Strecken mit zeitweiligen Verzögerungen (in beide Richtungen):Auch im Ausland kann es zu Staus kommen, etwa auf den Hauptrouten in die Wintersportregionen in Österreich, der Schweiz und Italien. Zudem müssen Autofahrer bei der Einreise nach Deutschland an den Grenzen mit stichprobenartigen Kontrollen und Wartezeiten rechnen.