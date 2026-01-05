Nur wenig Reiseverkehr auf den Autobahnen
ADAC-Verkehrsprognose für das Wochenende 09.-11.01.2026
The same procedure as every year: Das neue Jahr beginnt "stautechnisch" so, wie auch das alte begann – entspannt.
Jedenfalls weitgehend, denn Wintersport-Reisende könnten regional vermehrt auftreten.
Zum zweiten Wochenende des Jahres rechnet der ADAC trotz des Ferienendes in Hessen nur mit mäßigem Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen.
Lange Staus sind überwiegend nicht zu erwarten. Dies liegt auch an der jahreszeitlich üblichen geringen Bautätigkeit auf den Fernstrecken.
Wintersportler müssen allerdings besonders an den Nachmittagen mit zunehmenden Verkehrsaufkommen in Richtung Alpenregionen rechnen.
Strecken mit zeitweiligen Verzögerungen (in beide Richtungen):
-
A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg
-
A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover –
-
A3 Oberhausen – Köln – Nürnberg, Passau – Linz
-
A5 Darmstadt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel
-
A7 Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
-
A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
-
A9 Nürnberg – München
-
A10 Berliner Ring
-
A93 Rosenheim – Kiefersfelden
-
A99 Autobahnring München
Auch im Ausland kann es zu Staus kommen, etwa auf den Hauptrouten in die Wintersportregionen in Österreich, der Schweiz und Italien. Zudem
müssen Autofahrer bei der Einreise nach Deutschland an den Grenzen mit stichprobenartigen Kontrollen und Wartezeiten rechnen.