Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 5. Januar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite

Nur wenig Reiseverkehr auf den Autobahnen

ADAC-Verkehrsprognose für das Wochenende 09.-11.01.2026

The same procedure as every year: Das neue Jahr beginnt "stautechnisch" so, wie auch das alte begann – entspannt. Jedenfalls weitgehend, denn Wintersport-Reisende könnten regional vermehrt auftreten.
ANZEIGE
Zum zweiten Wochenende des Jahres rechnet der ADAC trotz des Ferienendes in Hessen nur mit mäßigem Reiseverkehr auf Deutschlands Autobahnen. Lange Staus sind überwiegend nicht zu erwarten. Dies liegt auch an der jahreszeitlich üblichen geringen Bautätigkeit auf den Fernstrecken. Wintersportler müssen allerdings besonders an den Nachmittagen mit zunehmenden Verkehrsaufkommen in Richtung Alpenregionen rechnen.

Strecken mit zeitweiligen Verzögerungen (in beide Richtungen):
  • A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg
  • A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover –
  • A3 Oberhausen – Köln – Nürnberg, Passau – Linz
  • A5 Darmstadt – Heidelberg – Karlsruhe – Basel
  • A7 Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte
  • A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
  • A9 Nürnberg – München
  • A10 Berliner Ring
  • A93 Rosenheim – Kiefersfelden
  • A99 Autobahnring München
Auch im Ausland kann es zu Staus kommen, etwa auf den Hauptrouten in die Wintersportregionen in Österreich, der Schweiz und Italien. Zudem müssen Autofahrer bei der Einreise nach Deutschland an den Grenzen mit stichprobenartigen Kontrollen und Wartezeiten rechnen.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13966
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Ferienkalender Meldungen zu Verkehr & Reise
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
ADAC Autobahn.de: Baustellen, Sperrungen, Infos
Die neuesten Meldungen
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 09.-11.01.2026 Unfallstatistik Oktober 2025: Erneut schlecht Dacia Spring: Noch eine Überarbeitung Renault bringt R4 als kleinen Lieferwagen Mercedes: 500 E-Busse für Belgien Suzukis Elektro-Vitara endlich bestellbar
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Groß und vermutlich elektrisch
Welches Modell zeigt das Bild?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE