Freitag, 6. März 2026
Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute

Keyless Start, neue Serienfarbe und Vorkonditionierung

Opel: (Kaum) Neues vom Frontera

Trotz massentauglichen Konzepts und einigermaßen freundlicher Preisgestaltung ist der Opel Frontera anderthalb Jahre nach dem Start kaum auf den Straßen zu sehen. Jetzt wertet Opel das kleine SUV auf – aber so sachte, dass es kaum der Rede wert ist.

Opel: (Kaum) Neues vom Frontera
Opel
»Effekt Blau« nennt sich die neue
Standardfarbe beim Opel Frontera
Opel ändert das Modellangebot beim Frontera. Auffälligste Neuerung ist der Austausch der serienmäßigen Launch-Farbe Orange durch das bisher optionale "Effekt Blau" als neuem Standard, ebenfalls als Metalliclackierung.

Der elektrische Frontera erhält eine Innenraum-Vorkonditionierung. Über den Touchscreen oder per App lässt sich vor Fahrtantritt die gewünschte Raumtemperatur wählen. Dritte Neuerung ist Keyless Start, der Motorstart per Knopfdruck statt per Schlüssel. In der mittleren Ausstattungslinie "GS" kann das System im "Tech-Paket" inklusive LED-Nebelscheinwerfern für 550 Euro bestellt werden, im Topmodell "Ultimate" ist es Standard.

Neu im Angebot ist laut Opel auch ein sogenanntes Infotainment-Paket. Bei GS und Ultimate ist es serienmäßig, im Basismodell "Edition" für 1.000 Euro erhältlich. Es bündelt neben Infotainment-Features wie Navigation, Wireless Charger sowie Apple CarPlay und Android Auto auch Extras wie Rückfahrkamera, Mittelarmlehne vorne und Kunstleder-Lenkrad. Dieses Paket war aber bereits im Sptember 2025 so bestellbar.

Die Grundpreise – 24.190 bis 29.790 Euro für die Verbrenner, 28.990 bis 34.990 Euro für die Stromer – bleiben unverändert. Auch unverändert ist, dass wir über den Konfigurator auf der Opel-Website nur den Kopf schütteln können: Beim Frontera sind dort zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Meldung weder Farben noch Extras wählbar. So behandelt, dürfte es der Frontera auch künftig schwer haben.
