Keyless Start, neue Serienfarbe und Vorkonditionierung
Opel: (Kaum) Neues vom Frontera
Der elektrische Frontera erhält eine Innenraum-Vorkonditionierung. Über den Touchscreen oder per App lässt sich vor Fahrtantritt die gewünschte Raumtemperatur wählen. Dritte Neuerung ist Keyless Start, der Motorstart per Knopfdruck statt per Schlüssel. In der mittleren Ausstattungslinie "GS" kann das System im "Tech-Paket" inklusive LED-Nebelscheinwerfern für 550 Euro bestellt werden, im Topmodell "Ultimate" ist es Standard.
Neu im Angebot ist laut Opel auch ein sogenanntes Infotainment-Paket. Bei GS und Ultimate ist es serienmäßig, im Basismodell "Edition" für 1.000 Euro erhältlich. Es bündelt neben Infotainment-Features wie Navigation, Wireless Charger sowie Apple CarPlay und Android Auto auch Extras wie Rückfahrkamera, Mittelarmlehne vorne und Kunstleder-Lenkrad. Dieses Paket war aber bereits im Sptember 2025 so bestellbar.
Die Grundpreise – 24.190 bis 29.790 Euro für die Verbrenner, 28.990 bis 34.990 Euro für die Stromer – bleiben unverändert. Auch unverändert ist, dass wir über den Konfigurator auf der Opel-Website nur den Kopf schütteln können: Beim Frontera sind dort zum Veröffentlichungszeitpunkt dieser Meldung weder Farben noch Extras wählbar. So behandelt, dürfte es der Frontera auch künftig schwer haben.