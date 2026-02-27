Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 27.02.2026 Drei ID-Neuheiten 2026 erwartet VW feiert zwei Millionen Stromer Die erste Million ist die schwerste, Volkswagen hat bei den E-Modellen jetzt schon die zweite geschafft. Unter anderen Umständen hätten es schon drei sein können, aber die dritte dürfte immerhin die leichteste werden. Volkswagen VW hat einen ID.3 als zweimillionstes

Elektroauto an eine Kundin ausgeliefert

ANZEIGE

Volkswagen hat weltweit zwei Millionen vollelektrische Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Als zweimillionstes Fahrzeug definiert wurde ein ein ID.3, produziert im Werk Zwickau, der diese Woche im Auslieferungszentrum der Gläsernen Manufaktur in Dresden an eine Kundin übergeben wurde.



2013 waren die Wolfsburger mit dem "e-up!" in die Elektromobilität eingestiegen, er ist wie auch der e-Golf in die Zahl eingerechnet. Der Rest sind Modelle der ID-Familie, die nageführt wird von ID.4/ID.5 mit gut 900.000 Exemplaren, gefolgt vom ID.3 mit rund 630.000 Einheiten und dem ID.7, der bisher rund 130.000 Mal gebaut wurde. Im September 2020 waren die ersten Exemplare der ID.-Familie ausgeliefert worden, im November 2022 wurde die 500k-Marke erreicht, im August 2025 die 1,5 Millionen.



Insgesamt betrachtet hätte VW seit dem Elektro-Start deutlich mehr Stromer verkaufen können. Dass es nicht so ist, liegt einerseits an der Corona-Krise und den weltweiten Problemen in der Lieferkette, die die Produktion gedrosselt haben, andererseits und vor allem, weil die "ID."-Modelle bis heute nicht die Wertigkeit in Design und Details erreichen wie die früheren Verbrenner Golf, Tiguan, Passat & Co. Und schließlich hätte man e-Up und e-Golf länger bauen und verkaufen können.



In diesem Jahr wird VW den neuen ID.Polo einführen, der deutlich besser gemacht ist als der bisherige ID-Standard, gefolgt vom ebenfalls gut wirkenden ID.Cross. Der ID.4 wird mit einem großen Facelift deutlich aufgewertet und wohl in ID.Tiguan umbenannt. Alle drei Modelle (und eventuell ein weiteres ID.3-Update) werden aller Voraussicht nach für eine weiter steigende Dynamik bei den E-Modellen sorgen. Bei den Modellbezeichnungen setzt VW zwischen das "ID." und den eigentlichen Namen (meistens, nicht immer) ein Leerzeichen, was wir hier aber nicht übernehmen, weil sonst die Lesbarkeit stark leidet.