25.02.2026 Mercedes: V-Klasse-Auslauf mit Sondermodellen Mercedes-Benz Vans bringt zwei neue Sondermodelle der V-Klasse zu den Kunden. Sie sollen auf das 140-Jahre-Jubiläum aufmerksam machen, sind aber gewissermaßen auch Abschiedsmodelle. Der Preis ist hoch, der Rabatt überschaubar. Mercedes-Benz V-Klasse Avantgarde und Style gibt es jetzt

Mit "attraktiven und hochwertigen Angeboten" will Mercedes-Benz Vans "einmal mehr den Kunden und seine Anforderungen in den Fokus" stellen. Mittel zum Zweck ist ein "Special Edition" genanntes Sondermodell der V-Klasse, das an sich ein Ausstattungspaket ausschließlich für die beiden Linien "Style" und "Avantgarde" darstellt.



In beiden Fällen enthalten ist das Winter-Paket (Sitzheizung vorne, Lenkradheizung, Scheibenwischerbeheizung), das Fahrassistenz-Paket und die Metallic-Lackierung. Beim Style kommen das "Style Plus"-Paket und das 360-Grad-Kamerasystem dazu. Beim Avantgarde gibt es das Burmester Surround-Soundsystem inklusive dem neuen Dolby Atmos Sound (außer für Länge A1), die MBUX Augmented Reality für Navigation, 18-Zoll-Räder und das "Easy Pack Paket" dazu.



Die Pakete sind für alle Motorisierungen und Fahrzeuglängen bestellbar. Die Grundpreise beginnen für den Style bei 64.720 und für den Avantgarde bei 73.715 Euro; sie gelten nur bei Kauf, nicht aber als Leasing- oder Finanzierungsgrundlage. Wer den extra langen Avantgarde mit dem Sechszylinder-Diesel und guter Ausstattung wählt, kommt auf über 100.000 Euro.



Mercedes verspricht einen Preisvorteil gegenüber der Einzelkonfiguration, nennt diesen aber nicht. Wir kommen beim Style auf rund 1.750 Euro, das sind weniger als drei Prozent und eher nicht lohnend – vor allem vor dem Hintergrund, dass diese Generation der V-Klasse vor ihrem Lebensende steht. In weniger als zwei Wochen zeigen die Stuttgarter den Nachfolger, der dann VLE heißen wird, wenn auch zunächst als elektrische Ausführung (EQV-Nachfolger).