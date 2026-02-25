Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 25.02.2026 EX30 mit 150 PS und weiteren Neuheiten Volvo: Neues Basismodell fürs Basismodell Volvo wertet seinen kleinsten Stromer auf. Der EX30 bekommt demnächst ein neues Basismodell mit weniger Kraft und kleinerem Preisschild, eine optimierte Benutzeroberfläche und auch endlich V2L-Technik. Volvo Demnächst auch mit nur 150 PS:

Volvo EX30 mit "P3"-Motorisierung

Mit einem neuen Basismodell senkt Volvo die Einstiegshürde beim EX30. War der kleine Stromer bisher mit 272 PS (Single Motor, RWD) und gar 428 PS (Twin Motor, AWD) stark bis sehr stark motorisiert, folgt demnächst eine gerade mal 150 PS starke Einstiegsversion. Analog zur beim EX60 eingeführten neuen Nomenklatur lautet die Bezeichnung des neuen Motors P3.



Als Stromspeicher dient ein 51-kWh-Akku, die Reichweite gibt Volvo mit 339 Kilometern an - beides identisch zum bisherigen Basismodell. Ob der Preisabschlag ähnlich merklich ausfällt wie der bei der Leistung, bleibt abzuwarten: Die neuen Preise sollen frühestens Mitte März vorliegen.



Mit dem Modelljahreswechsel hält auch eine veränderte Bedienoberfläche Einzug. Angekündigt ist ein erleichterter Zugriff auf die wichtigsten und am häufigsten genutzten Bedienelemente und eine anpassbare Inhaltsleiste, die sich für die wichtigsten Aktionen nutzen lässt.



Mit der hardwareseitigen Vorbereitung auf Vehicle-to-Load wird der Volvo EX30 außerdem zur rollenden Powerbank. Erforderlich hierfür ist ein als Zubehör erhältlicher Adapter. Die Funktion selbst wird erst ab dem Sommer über ein Over-the-Air-Software-Update bereitgestellt. Dies gilt auch für die Benutzeroberfläche, wobei hier keine Hardware-Voraussetzung gegeben ist, so dass sie auch für Bestandskunden ausgespielt wird.



Schließlich führt Volvo zwei neue Innenraumdesigns ein: Während "Harvest" auf helle, gewebte Polster aus recyceltem Textil, kontrastierende Nordico-Polster aus recyceltem Material wie PET-Flaschen, dunkle Flachsdekore und einen schwarzen Dachhimmel setzt, ist "Black" überwiegend in einem tiefen Schwarz gehalten und künftig auch im EX30 "Black Edition" erhältlich. Ob es das bisherige "Indigo" ersetzt oder ergänzt, lässt sich der Ankündigung nicht eindeutig entnehmen. Bei der Außenlackierung für die "Black Edition" stehen künftig neben schwarz auch ein Grau- und ein Weiß-Ton zur Wahl.



Beim Volvo EX30 Cross Country kommt eine neue Ausstattungsvariante namens "Plus" ins Programm; Details stehen aus. Die Produktion des neuen Jahrgangs startet Mitte April im belgischen Volvo-Werk Gent.