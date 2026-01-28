Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 28. Januar 2026
Marken & Modelle
Neuer SiC-Inverter erhöht die Effizienz
BMW: iX1 und iX2 kommen weiter
Parallel zum Update beim Mini Countryman E/SE profitieren auch die verwandten BMW-Modelle iX1 und iX2 von einem
technischen Update, das den Verbrauch senkt und die Reichweite erhöht.
BMW
Der iX1 als erreichbarster E-BMW schafft
künftig eine Reichweite von bis zu 514 Kilometern
Siliziumkarbid-Halbleiterbauteile in der Leistungselektronik (SiC-Inverter) erhöhen die Effizienz der "kleinen"
elektrischen SUVs von BMW. Damit steigert der iX1 eDrive20 (204 PS, Frontantrieb) seine Norm-Reichweite von bisher
maximal 475 auf bis zu 514 Kilometer, sein 313-PS-Allradbruder von 439 auf 466 Kilometer. Beim aerodynamisch
besseren iX2 lauten die neuen Angaben 512 bzw. 477 Kilometer.
Der neue Inverter entspricht der zeitgleich für den Mini Countryman angekündigten Technik (Autokiste berichtete). Ob
die dortigen weiteren Änderungen – minimal größere Batterie und bessere Radlager – auch beim iX1/ix2 zum Einsatz kommen,
ließ BMW offen.
Die iX1-Grundpreise bewegen sich zwischen 49.400 und 56.600 Euro, der iX2 ist rund 1.500 Euro teurer.