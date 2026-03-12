Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 12.03.2026 Noch ein Sondermodell Ford: Capri kommt auch als Collection Ford kündigt das vierte Sondermodell innerhalb kurzer Zeit an. Dieses Mal ist es der Capri, der als "Collection" in besonderem Look bestellt werden kann. Ford Exklusive Farbe, auffällige Beklebung:

Sondermodell Ford Capri Collection

ANZEIGE

Ford ist nach dem Aus für das Gros seiner Pkw-Baureihen in Deutschland weitgehend aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Neuerdings aber bemüht sich die verbliebene PR-Abteilung nach Kräften um Präsenz in den Medien. Man mag es den Kölner kaum verübeln, auch wenn solche Salamitaktik bei jedem Hersteller nervig ist.



Nach Puma und Kuga und Explorer gibt es nun also auch ein Sondermodell des Capri. Es handelt sich naturgemäß ebenfalls um die vom Explorer bekannte "Collection". Sie soll "die reiche Motorsport-Historie des Originals mit modernem Elektroantrieb" verbinden – eine mutwillig gezogene Parallele, die Ford-Fans im Allgemeinen und Liebhabern des damaligen Capri im Besonderen mindestens Runzeln, vielleicht auch Zornesröte auf die Stirn bringen dürfte.



Das exklusive "Tribute Blue" – eine Farbe, die legendäre Capri-Rennwagen huldigen soll – ist nur dem respektive der Collection vorbehalten. Tiefer gezogene Schürzen, Seitenschweller, Heckspoiler in Schwarz und 21-Zoll-Leichtmetallräder mit Satin-Schwarz-Finish sind weitere Exterieur-Merkmale. Auch gibt es eine auffällige schwarze Beklebung von vorderer Haube und Dach.



Im Innenraum setzt sich der besondere Farbton an Sitzwangen, Gurten und Lautsprechern fort – kontrastiert von einem Armaturenbrett mit schwarz-blauem Sprenkel-Effekt. Die Anhängekupplung (AHK) ist hier nicht Standard.



Im Übrigen verfügt der Capri Collection über alle Neuerungen, die die Kölner – ebenfalls häppchenweise – für ihre SUV-Stromer angekündigt hatten, siehe nachfolgenden Link.



Die Preise beginnen bei 56.400 Euro für den 286 PS starken Heckktriebler, das sind 2.500 Euro mehr als für den Explorer Collection, der die AHK, dafür aber nur 20-Zoll-Räder mitbringt. Gegenüber dem Capri Premium mit gleichem Antrieb liegt der Aufpreis wie beim entsprechenden Explorer-Paar bei 1.000 Euro. Für einen Capri Collection mit 340 PS, Allradantrieb und Vollausstattung ruft Ford 65.000 Euro auf.



Und wann kommt das nächste, fünfte Sondermodell von Ford? Nun, vorerst dürfte jetzt Schluss sein, denn mehr als vier Volumen-Baureihen hat der Autobauer ja aktuell nicht mehr.