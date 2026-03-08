begehrlichkeiten Lesezeit ~ 1 Minute 08.03.2026 BlueCruise-Edition mit Sonderlack und Abo-Freiheit Ford Kuga kommt ebenfalls als Sondermodell Ford hat neben dem Puma auch den Kuga als Sondermodell aufgelegt, das mehr Ausstattung und Designaufwertungen bietet. Der Preisvorteil ist überschaubar, aber immerhin müssen Käufer nicht über Abos nachdenken. Ford Mit mehr Ausstattung und Sonderlack

kommt der Ford Kuga "BlueCruise Edition"

ANZEIGE

Ford bietet den Kuga ab sofort als "BlueCruise Edition" an. Namensgebend ist das Assistenzsystem gemäß Level 2+, das Ford üblicherweise als Einmalkauf oder im Abo anbietet, hier aber serienmäßig integriert. BlueCruise erlaubt es, auf bestimmten Autobahnabschnitten die Hände vom Lenkrad zu nehmen - bei voller Aufmerksamkeit aufs Verkehrsgeschehen. Es funktioniert laut Ford derzeit auf rund 95 Prozent aller Autobahn-Kilometer in 16 europäischen Ländern.



Äußerlich gibt sich das Sondermodell an der Lackierung in "Vapor Blue" zu erkennen, die exklusiv den Sondermodellen von Kuga und Puma vorbehalten, aber nicht alternativlos ist. Dach, Schweller und Spiegelkappen erhalten eine schwarze Ausführung, außerdem spendiert Ford 19-Zoll-Räder.



Ebenfalls Serienstandard ist die Vernetzte Navigation, die Routen mithilfe von Echtzeit-Cloud-Daten erstellt. Im Innenraum gibt es spezielle Sitzbezüge und Applikationen in "Nordic Blue". Nicht angekündigt, aber laut Preisliste ebenfalls Serienstandard sind zusätzlich Matrix-Scheinwerfer inkl. der durchgehenden Lichtleiste.



Das Sondermodell ist als Plug-in-Hybrid (PHEV), Vollhybrid oder mit dem EcoBoost-Benziner zu haben, letzterenfalls immer in Kombination mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe.



Der Benziner mit 186 PS kostet ab 51.700 Euro, der Vollhybrid steht mit 53.150 Euro (Frontantrieb, 180 PS) bzw. 55.800 Euro (Allrad, 183 PS) in der Liste, und das 243 PS starke PHEV-Topmodell mit CVT-Getriebe rufen die Kölner mindestens 56.150 Euro auf. Der Aufpreis gegenüber der darunterliegenden Ausstattungslinie "Active X" beträgt jeweils 3.500 Euro, die Ersparnis gegenüber der Einzelbestellung rund 1.000 Euro.