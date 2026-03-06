Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 06.03.2026 Sondermodell mit allen Neuerungen verfügbar Neues vom Ford Puma: Abo oder Sondermodell Der Ford Puma fährt mit kleineren Aufwertungen in Sachen Ausstattung, E-Reichweite, Farben, Konnektivität und automatisiertem Fahren ins neue Modelljahr. Manche davon gibt es als Abo – oder als teures Sondermodell. Ford Ein besseres Bild des neuen Puma-

Sondermodells hat Ford nicht bereitgestellt

Der Puma Gen-E steigert seine Reichweite von bisher 376 um gut zehn Prozent auf künftig 417 Kilometer. Möglich machen soll dies eine "modifizierte Batteriekonstruktion", wie Ford sich ausdrückt, ohne dies weiter zu konkretisieren. Die Kölner bezeichnen die neue Reichweite als Basis für "tagelange Alltagsfahrten ohne nachzuladen" und als langstreckentauglich.



Außerdem erhält der Puma – als Verbrenner und Stromer – das sogenannte BlueCruise-Sstem, ein von Ford als "Premiumtechnik" bezeichnetes Assistenzsystem gemäß Level 2+, das es dem Fahrer erlaubt, auf bestimmten Strecken die Hände vom Lenkrad zu nehmen, wenn er dabei voll aufmerksam im Hinblick aufs Verkehrsgeschehen bleibt. BlueCruise funktioniert derzeit auf gut 135.000 Autobahn-Kilometern – den sogenannten Blue Zones – in verschiedenen Ländern.



BlueCruise ist dabei kein Standard, sondern wird regelmäßig im Abo für einzelne Monate oder Jahre gebucht. Alternativ steht auch eine einmalige Aktivierung für den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs zur Wahl. Das gleiche Prinzip verfolgt der Autobauer auch bei der sog. "Premium-Konnektivität", bestehend aus Navigation mit Cloud-Daten und Apps für Streaming, Spiele und, tatsächlich, Karaoke-Anwendungen. Während für BlueCruise ein dreimonatiger kostenloser Test-Zeitraum geboten wird, gilt dies für die Infotainment-Dienste nicht.



Das in einigen Ausstattungslinien serienmäßige B&O-Soundsystem soll fortan mit 650 Watt Spitzenleistung und hochwertigeren Mitteltönern in den vorderen Türen ein besseres Klangerlebnis bieten. Bei den Außenfarben ergänzt "Cactus Grey" die Farbpalette für den Puma Gen-E, während das auffällige "Electric Yellow" nun auch für die Verbrenner bestellbar ist.



Neu im Angebot ist schließlich die "BlueCruise Edition", ein Sondermodell, das den Autobahn-Assistenten, das Soundsystem, die Infotainment-Geschichte und bei den Verbrennern das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe serienmäßig mitbringt. Dazu kommen eine exklusive Außenlackierung in "Vapor Blue", schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder sowie eine Lackierung in Kontrastfarbe für das Dach und die Außenspiegelkappen. Im Interieur gibt es geprägte Sitzeinsätze und Details in "Nordic Blue".



Der 168 PS starke Puma Gen-E startet bei mutigen 36.900 Euro, das Sondermodell bei noch mutigeren 42.400 Euro. Die Verbrenner sind mit 125 PS ab 27.900 bzw. 37.650 Euro zu haben. Die Abo-Preise liegen uns nicht vor. Nach dem Wegfall nahezu aller anderen Baureihen ist der Puma inzwischen Fords meistverkauftes Modell.