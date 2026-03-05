Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 05.03.2026

272 PS Systemleistung nur für die Limousine

Škoda Superb PHEV: Jetzt auch stärker

Škoda lenkt den Blick auf die Limousine des Superb. Mittel zum Zweck ist die stärkere Variante des Plug-in-Hybridantriebs, die es bisher bei Škoda nicht gab. Und die auch nicht so gut ist wie sie sein könnte.