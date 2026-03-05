Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 1 Minute 05.03.2026

PV-Erweiterung an Deutschland-Zentrale

Toyota: Mehr Sonnenstrom aus Köln

Seit Herbst 2021 versorgt eine Photovoltaikanlage die Deutschland-Zentrale von Toyota in Köln-Marsdorf mit grüner Energie. Ab sofort fließt noch mehr sauberer Strom vom Dach.