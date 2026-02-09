Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 1 Minute 09.02.2026 680 Megawattstunden umweltfreundliche Energie pro Jahr Daimler Buses nimmt PV-Anlage in Betrieb Eine Zeitlang übertrafen sich die Autobauer regelrecht in Mitteilungen über ihre großen Photovoltaik-Anlagen. Der Boom hat abgenommen, aber es gibt noch Ausnahmen, wie jetzt bei Daimler Buses in Neu-Ulm. Daimler Truck Daimler Buses hat eine PV-Anlage

am Werk in Neu-Ulm installiert

ANZEIGE

Das Werk von Daimler Buses in Neu-Ulm nimmt eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb. Insgesamt hat das Unternehmen auf einer Fläche von über 2.700 Quadratmetern 1.107 Module auf den Dächern des Verwaltungsgebäudes und der Auslieferungshalle installiert. Die Gesamtleistung der Anlage beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 640 Kilowatt-Peak. Pro Jahr erzeuge das System in etwa 680 Megawattstunden.



Daimler Buses verwendet den erzeugten Strom, um einen Teil des Elektrizitätsbedarfs am Standort zu decken. Die Anlage liefert Energie in einer Größenordnung, die ausreicht, um sowohl die Kantine als auch das gesamte Verwaltungsgebäude zu versorgen. An Ruhetagen im Werk reicht der Strom, um die gesamte Grundlast am Standort abzudecken. Mit dieser Investition in erneuerbare Energien unterstreiche man das Engagement für Energieeffizienz und Umweltschutz, hieß es. Angaben zur Investitionssumme macht Daimler Buses nicht.