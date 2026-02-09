Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Montag, 9. Februar 2026
680 Megawattstunden umweltfreundliche Energie pro Jahr
Daimler Buses nimmt PV-Anlage in Betrieb
Eine Zeitlang übertrafen sich die Autobauer regelrecht in Mitteilungen über ihre großen Photovoltaik-Anlagen.
Der Boom hat abgenommen, aber es gibt noch Ausnahmen, wie jetzt bei Daimler Buses in Neu-Ulm.
Das Werk von Daimler Buses in Neu-Ulm nimmt eine neue Photovoltaikanlage in Betrieb. Insgesamt hat das Unternehmen auf einer Fläche von
über 2.700 Quadratmetern 1.107 Module auf den Dächern des Verwaltungsgebäudes und der Auslieferungshalle installiert. Die Gesamtleistung
der Anlage beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 640 Kilowatt-Peak. Pro Jahr erzeuge das System in etwa 680 Megawattstunden.
Daimler Buses verwendet den erzeugten Strom, um einen Teil des Elektrizitätsbedarfs am Standort zu decken. Die Anlage liefert Energie
in einer Größenordnung, die ausreicht, um sowohl die Kantine als auch das gesamte Verwaltungsgebäude zu versorgen. An Ruhetagen im Werk
reicht der Strom, um die gesamte Grundlast am Standort abzudecken. Mit dieser Investition in erneuerbare Energien unterstreiche man das
Engagement für Energieeffizienz und Umweltschutz, hieß es. Angaben zur Investitionssumme macht Daimler Buses nicht.