Jeep wirbt bei der NFL in Deutschland

Jeep wird eine strategische Partnerschaft mit der NFL beginnen, in deren Zuge die Marke "Automobilpartner" der Liga in Deutschland wird. Startschuss für die Aktion ist die Super Bowl LX Experience und die offizielle NFL Watch Party in Köln am 7. und 8. Februar 2026.



Jeep bezeichnet die Vereinbarung als "Start in eine neue Ära". "Die Marken passen hervorragend zusammen – sowohl Jeep als auch die NFL stehen für Abenteuer und Leidenschaft", sagte Jeeps Deutschland-Chef Luigi Saia. "Wir wollen diese Kooperation gemeinsam mit unserem Händlernetz zum Leben erwecken, um möglichst viele Kundinnen und Kunden mit unseren großartigen Produkten in Kontakt zu bringen."



Zusammen mit den neuen Produkten werde die Aktion helfen, 2026 zu einem Erfolgsjahr zu machen. Man stelle sich auf Produktseite "komplett neu und zukunftsfähig auf", heißt es. Mit dem neuen Jeep Compass kommt aktuell das wichtigste Modell der Marke in einer komplett neuen Generation auf den Markt. Zudem steht in diesem Jahr auch noch der Wagoneer S in den Startlöchern.



Ankerpunkt der gemeinsamen Aktivitäten soll das alljährliche NFL Germany Game auf deutschem Boden sein. Im vergangenen Jahr spielten am 9. November die Indianapolis Colts in Berlin vor mehr als 70.000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion gegen die Atlanta Falcons. In diesem Jahr wird die deutsche NFL-Partie im Stadion des FC Bayern München stattfinden.



Die Partnerschaft sei langfristig angelegt, heißt es seitens Jeep. Wie lange, ist aber genauso Verschlusssache wie die Höhe des Investments.