Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 5. Februar 2026
2000 ... 2026 | 25+ Jahre Autokiste
Zur Startseite
Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute

Neue Ausstattungen, Optionen und Antriebsvarianten

Peugeot Rifter mit erweitertem Angebot

Peugeot hat das Angebotsprogramm des Rifter überarbeitet. Der Hochdachkombi erhält für 2026 neue Ausstattungen, Optionen und Antriebsvarianten mit nunmehr drei Konzepten zur Auswahl.
Peugeot Rifter mit erweitertem Angebot
Peugeot
Jetzt auch als Benziner oder
Automatik-Diesel: Peugeot Rifter
ANZEIGE
Zum Modelljahreswechsel fährt der Peugeot Rifter mit kleineren Änderungen zu den Händlern und Kunden. So verbauen die Franzosen in der Basisvariante "Allure" nun serienmäßig den kamerabasierten Aufmerksamkeitsassistenten, der Mitte des Jahres sowieso obligatorisch wird. Die Elektro-Variante E-Rifter verfügt nun einen bidirektionalen On-Board-Charger (11 kW) inklusive Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion. Der für die Außensteckdose notwendige Adapter muss separat gekauft werden.

Zudem erweitert Peugeot das Optionsprogramm um eine einzeln bestellbare Sitzheizung vorne, um das Infotainmentsystem "i-Connect Advanced" sowie je nach Motorisierung um Schaltwippen am Lenkrad. Zudem können Kunden den Innenraum mit drei Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe bestellen.

Neu bei den Motorisierungen ist ein 110 PS starker Benziner, der sich nur mit der L1-Länge im "Allure" kombinieren lässt und den Grundpreis der Baureihe auf 26.670 Euro drückt. Weiterhin verfügbar ist der Basis-Diesel mit 102 PS (L1 und L2) ab 27.270 Euro. Der 131-PS-Selbstzünder ist künftig auch mit der achtstufigen Wandlerautomatik zu bekommen, und zwar in den Varianten "Allure" (nur L2) und GT (L1/L2). Die Preise beginnen bei 31.170 Euro und damit um 1.700 Euro über dem entsprechenden Handschalter, der Allure/L2 vorbehalten bleibt.

Der E-Rifter mit 136 PS ist in beiden Ausstattungslinien und Längen zu haben und beginnt bei 38.220 Euro.
  Autonews-Übersicht date    —  # 13997
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Auch Peugeot stockt die Förderprämie auf Peugeot 308: Business und Diesel kommen zurück Citroën verdoppelt die Elektroprämie
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Peugeot
Die neuesten Meldungen
BMW startet i3-Produktion in München Peugeot Rifter mit erweitertem Angebot ADAC-Stauprognose
für das Wochenende 06.-08.02.2026 Hyundai i30: Mehr Leistung, mehr Kohle VWN: Produktionsjubiläum in Polen Mazda CX-5 feiert Meilenstein
Verkehrsprognose
Stau auf Autobahn (© Fotolia/Digitalstock) Jeden Dienstag neu:
ADAC-Stauprognose fürs Wochenende
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
Kraftstoffpreise
Zapfsäulen einer Tankstelle (© Fotolia/Visionaer) Jeden Mittwoch neu:
Aktuelle Kraftstoffpreise in Deutschland
ANZEIGE