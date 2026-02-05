Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 05.02.2026

Neue Ausstattungen, Optionen und Antriebsvarianten

Peugeot Rifter mit erweitertem Angebot

Peugeot hat das Angebotsprogramm des Rifter überarbeitet. Der Hochdachkombi erhält für 2026 neue Ausstattungen, Optionen und Antriebsvarianten mit nunmehr drei Konzepten zur Auswahl.

Peugeot Jetzt auch als Benziner oder

Automatik-Diesel: Peugeot Rifter

Zum Modelljahreswechsel fährt der Peugeot Rifter mit kleineren Änderungen zu den Händlern und Kunden. So verbauen die Franzosen in der Basisvariante "Allure" nun serienmäßig den kamerabasierten Aufmerksamkeitsassistenten, der Mitte des Jahres sowieso obligatorisch wird. Die Elektro-Variante E-Rifter verfügt nun einen bidirektionalen On-Board-Charger (11 kW) inklusive Vehicle-to-Load (V2L)-Funktion. Der für die Außensteckdose notwendige Adapter muss separat gekauft werden.Zudem erweitert Peugeot das Optionsprogramm um eine einzeln bestellbare Sitzheizung vorne, um das Infotainmentsystem "i-Connect Advanced" sowie je nach Motorisierung um Schaltwippen am Lenkrad. Zudem können Kunden den Innenraum mit drei Einzelsitzen in der zweiten Sitzreihe bestellen.Neu bei den Motorisierungen ist ein 110 PS starker Benziner, der sich nur mit der L1-Länge im "Allure" kombinieren lässt und den Grundpreis der Baureihe auf 26.670 Euro drückt. Weiterhin verfügbar ist der Basis-Diesel mit 102 PS (L1 und L2) ab 27.270 Euro. Der 131-PS-Selbstzünder ist künftig auch mit der achtstufigen Wandlerautomatik zu bekommen, und zwar in den Varianten "Allure" (nur L2) und GT (L1/L2). Die Preise beginnen bei 31.170 Euro und damit um 1.700 Euro über dem entsprechenden Handschalter, der Allure/L2 vorbehalten bleibt.Der E-Rifter mit 136 PS ist in beiden Ausstattungslinien und Längen zu haben und beginnt bei 38.220 Euro.