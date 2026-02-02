Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 02.02.2026

Neue Motorisierungen und geänderte Ausstattungsstruktur

Hyundai i30: Mehr Leistung, mehr Kohle

Anders als die Schwestermarke Kia hat Hyundai seinen Kompakt-Verbrenner nicht durch ein neues Modell ersetzt. Der i30 bekommt für 2026 nur ein kleines Leistungsplus, eine geänderte Ausstattungsstruktur und einen Preisaufschlag.

Hyundai Mehr Leistung, Mildhybrid-Entfall, neue Ausstattungslinien: Der Hyundai i30 fährt modifiziert ins Modelljahr 2026

Der Dreizylinder-Basismotor im Hyundai i30 leistet künftig 115 statt bisher 100 PS. Er ist unverändert wahlweise mit 6-Gang-Schaltgetriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) verfügbar. Darüber ersetzt Hyundai das bisherige 1,5-Liter-Triebwerk mit 140 PS durch den 1,6-Liter-Motor mit 150 PS, der anders als zuvor stets an das DCT gekoppelt ist. Die 48-Volt-Mildhybrid-Technik entfällt.Bei den Ausstattungslinien ersetzt "Trend" die bisherige Basisversion "Advantage". Hier gehört nun der automatisch abblendende Innenspiegel und eine kamerabasierte Aufmerksamkeitsüberwachung zum Standard.Wie schon aus vielen anderen Modellen bekannt, erhält auch der i20 die zweistufige N-Line-Struktur mit "N Line" und "N Line X". Das Topmodell wird mit 18-Zoll-Rädern, einer Sitzpolsterung in Stoff-Leder-Kombination, Fahrersitz mit Memory-Funktion sowie einem Knieairbag geliefert. Beide N-Line-Modelle sind an den stärkeren Motor gekoppelt, zudem ist künftig das Glasdach nur noch mit diesem bestellbar.Die Preise beginnen bei 28.650 Euro für den Fünftürer-Trend, der bisher für 27.990 Euro zu haben war. 34.650 Euro kostet der i30 "N Line" entsprechend einem Aufschlag von 500 Euro bzw. 2.500 Euro bezogen auf den ausgelaufenen Handschalter. Das Topmodell verkauft Hyundai ab 36.650 Euro. Der Kombi kostet jeweils 1.000 Euro mehr. Bis auf Uni-Rot sind alle Außenfarben aufpreispflichtig.