Donnerstag, 29. Januar 2026
Marken & Modelle

Fünf Millionen Einheiten in zwei Generationen in 14 Jahren

Mazda CX-5 feiert Meilenstein

Mazda meldet einen bedeuteten Meilenstein in der Produktion: Mit dem CX-5 hat das dritte Modell der Baureihe kürzlich die Fünf-Millionen-Marke überschritten.
Mazda CX-5 feiert Meilenstein
Mazda
Fünf Millionen Exemplare seit 2011
Der Mazda CX-5 (hier Gen. 2) erreicht einen Meilenstein
Bis Ende 2025 wurden weltweit insgesamt fünf Millionen Einheiten des Mazda CX-5 produziert und verkauft. Wie der Autobauer erst jetzt mitteilt, ist das Kompakt-SUV, von Mazda als Crossover bezeichnet, damit nach dem 323 und dem Mazda3 die dritte Baureihe in der Unternehmensgeschichte, die diese Marke überschreitet.

Die Produktion der ersten Generation startete 2011 im Mazda-Werk Ujina Nr. 2 am Stammsitz des Unternehmens in Hiroshima. In den folgenden Jahren wurde die Fertigung auf weitere Standorte ausgeweitet, darunter Ujina Nr. 1. Darüber hinaus wird der CX-5 für lokale Märkte in China produziert sowie in Malaysia und Vietnam montiert. Seit 2018 ist der CX-5 global die meistverkaufte Baureihe innerhalb der aktuellen Mazda-Produktpalette.

Die erste Generation bauten die Japaner exakt 1.697.705 Mal, Nummer 2 ab Ende 2016 lief in 3.395.215 Exemplaren vom Band. Die gerade vorgestellte dritte Generation ist in den fünf Millionen nicht enthalten.
  13993
text  Hanno S. Ritter
