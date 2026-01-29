Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 29.01.2026

Fünf Millionen Einheiten in zwei Generationen in 14 Jahren

Mazda CX-5 feiert Meilenstein

Mazda meldet einen bedeuteten Meilenstein in der Produktion: Mit dem CX-5 hat das dritte Modell der Baureihe kürzlich die Fünf-Millionen-Marke überschritten.

Mazda Fünf Millionen Exemplare seit 2011 Der Mazda CX-5 (hier Gen. 2) erreicht einen Meilenstein

ANZEIGE

Bis Ende 2025 wurden weltweit insgesamt fünf Millionen Einheiten des Mazda CX-5 produziert und verkauft. Wie der Autobauer erst jetzt mitteilt, ist das Kompakt-SUV, von Mazda als Crossover bezeichnet, damit nach dem 323 und dem Mazda3 die dritte Baureihe in der Unternehmensgeschichte, die diese Marke überschreitet.Die Produktion der ersten Generation startete 2011 im Mazda-Werk Ujina Nr. 2 am Stammsitz des Unternehmens in Hiroshima. In den folgenden Jahren wurde die Fertigung auf weitere Standorte ausgeweitet, darunter Ujina Nr. 1. Darüber hinaus wird der CX-5 für lokale Märkte in China produziert sowie in Malaysia und Vietnam montiert. Seit 2018 ist der CX-5 global die meistverkaufte Baureihe innerhalb der aktuellen Mazda-Produktpalette.Die erste Generation bauten die Japaner exakt 1.697.705 Mal, Nummer 2 ab Ende 2016 lief in 3.395.215 Exemplaren vom Band. Die gerade vorgestellte dritte Generation ist in den fünf Millionen nicht enthalten.