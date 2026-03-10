Marken & Modelle Lesezeit ~ 3 Minuten 10.03.2026

Optimierung für Assistenz und Infotainment

Ford Explorer: Weitere Neuerungen und Sondermodell

Erst kürzlich hatte Ford einen überarbeiteten Antriebsstrang für Explorer und Capri angekündigt, nun folgen diverse weitere Änderungen u.a. in Sachen Assistenz und Infotainment. Und ein Sondermodell für den Explorer steht jetzt auch zur Wahl.