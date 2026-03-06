Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 2 Minuten 06.03.2026

Stark ansteigende Kurve seit 2013

VW-Konzern: Über vier Millionen Elektroautos

Gerade erst hatte Volkswagen von zwei Millionen verkauften Elektroautos berichtet, und man konnte sich fragen, wie die Zahl wohl konzernweit aussehen mag. Nun haben die Wolfsburger sie nachgereicht: Es ist das Doppelte.