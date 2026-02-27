Unternehmen & Märkte Lesezeit ~ 1 Minute 27.02.2026 Verdoppelung in drei Jahren Zwei Millionen Elektroautos in Deutschland Erstmals gibt es in Deutschland zwei Millionen Elektroautos auf den Straßen. Die meisten davon fahren in den westlichen Flächenländern und stammen aus dem VW-Konzern und von Tesla. KBA Die Grafik zeigt den Anstieg des

Elektroauto-Bestands seit 2017 (jeweils per 01.01.)

Die Zahl der in Deutschland zugelassenen Personenkraftwagen mit reinem Elektroantrieb (BEV) hat in der Bestandszählung des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zum 1. Januar 2026 erstmals die Marke von zwei Millionen Fahrzeugen überschritten. Wie die Behörde erst heute mitteilte, waren zum Stichtag insgesamt 2.034.260 BEV in Deutschland zugelassen.



Der 10-Jahresvergleich des Bestandes an BEV zeigt ein kontinuierlich steigendes Wachstum. Während im Jahr 2017 noch 34.022 Fahrzeuge zugelassen waren, hat sich die Zahl bis 2026 auf über zwei Millionen Fahrzeuge um nahezu das 60-fache erhöht. Ein deutlicher Anstieg des Wachstums war ab dem Jahr 2020 zu beobachten. Im Jahr 2023 wurde erstmalig die 1-Million-Marke überschritten.



Die Verteilung der BEV auf die Bundesländer zeigt deutliche regionale Unterschiede. Die höchsten Bestände verzeichnen die bevölkerungsreichen und wirtschaftsstarken Bundesländer. An der Spitze steht Nordrhein-Westfalen mit 454.782 Fahrzeugen, gefolgt von Bayern (395.271) und Baden-Württemberg (322.060). Auch Niedersachsen (221.823) und Hessen (179.213) weisen hohe Zahlen auf. In allen östlichen Bundesländern liegt der E-Anteil deutlich niedriger, am höchsten ist er insoweit in Brandenburg.



Den größten Anteil am Elektroauto-Bestand stellt der VW ID.3 mit rund 116.000 Exemplaren vor Tesla Model Y mit 106.000 und VW ID.4/ID.5 mit rund 97.000. Dahinter folgen Tesla Model 3, Škoda Enyaq, Renault Zoe, Fiat 500 und Seat Born. Der Born, der schon bald sein Facelift zeigt, konnte gegenüber Anfang 2025 mit 36,3 Prozent den höchsten Bestandszuwachs verzeichnen. Dahinter folgen ID.3, Enyaq und ID.4/ID.5.