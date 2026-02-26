Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 26.02.2026 Sondermodelle 61 Jahre nach dem Monte-Carlo-Sieg Mini bringt die Victory Edition Dem Mini Cooper S, der 1965 die Rallye Monte Carlo gewann, wird eine neue Edition gewidmet. Die als Benziner und Stromer erhältliche "Mini 1965 Victory Edition" ist optisch auffällig, leistungsstark und (mutmaßlich) teuer. BMW Auffällig gibt sich die neue

»Mini 1965 Victory Edition«

ANZEIGE

Mini lanciert neue Sondermodelle für Mini Cooper S, Mini John Cooper Works und Mini John Cooper Works Electric. Sie sind inspiriert von jenem Cooper S, der 1965 die Rallye Monte Carlo gewann. Die neue Edition "Mini 1965 Victory Edition" soll mit ihrem modernen Design ein stilvolles Zeichen setzen und zugleich die Ingenieurkunst würdigen, die damals den Grundstein für eine traditionsreiche Erfolgsgeschichte legte.



In Erinnerung an die legendären Motorsportfarben sind die Modelle in strahlendem Chili Red lackiert, akzentuiert durch einen weißen Zierstreifen, der sich von Motorhaube über das Dach bis zum Heck erstreckt. Als Reminiszenz an das damalige Siegerfahrzeug ziert ein weißer "52"- Schriftzug beide Fahrzeugseiten. Das Dach ist weiß lackiert oder optional als Panoramaglasdach erhältlich. An der C-Säule rückt ein "1965"-Sticker ins Blickfeld.



Die Modelle stehen auf 18-Zoll-Rädern, im "JCW Lap Spoke 2-tone Design" oder dem "JCW Mastery Spoke black Design" für den Stromer. Sogar das Farbschema der Radnaben- und Ventilabdeckungen hat Mini "editionsspezifisch" angepasst.



Im Interieur geht es ähnlich weiter. Beim "Betreten des Fahrzeugs", wie der Autobauer ernsthaft textet, fallen die Einstiegsleisten mit weißem "1965"-Schriftzug auf rot-schwarzem Hintergrund ins Auge, zudem verfügt jedes Modell über eine Widmung in der Türinnenseite, welche Informationen der damaligen Rallye widerspiegelt. Im Übrigen basiert das Ambiente auf der traditionellen JCW-Farbgebung und dem bekannten JCW-Trim in anthrazit und rot, ergänzt um "sorgfältig kuratierte" Details wie etwa den 165-Schriftzug an der textilen 6-Uhr-Speiche des Sport-Lenkrads und der Aufbewahrungsbox in der Mittelkonsole. Die Startnummer "52" ziert außerdem die Schlüsselkappe der Edition.



Im Cooper S "Mini 1965 Victory Edition" arbeitet der Zweiliter-Turbo mit 204 PS Leistung und 300 Newtonmetern Drehmoment, im JCW leistet das gleiche Triebwerk 231 PS und erreicht 380 Nm. Der elektrische JCW ist mit 258 PS und einem Null-Hundert-Wert von 5,9 Sekunden der stärkste und schnellste in diesem Trio.



Klingt gut, werden Mini-Fans denken. Und dürfen das vorerst auch weiter, denn die Preise hat Mini noch nicht verraten. Bestellstart ist im März, ausgeliefert wird erst ab Juli.