Marken & Modelle Lesezeit ~ 1 Minute 23.02.2026 Mit 325 PS stärkster Cupra-Fronttriebler jemals Cupra Leon VZ wird noch stärker Der Cupra Leon VZ will sich vom Konzernbruder VW Golf GTI Edition 50 nicht vorführen lassen, und wird also noch stärker. Das Leistungsplus kommt zu einem überschaubaren Aufpreis, aber nur vorübergehend. Und nur für den Hatchback. Seat Der Cupra Leon VZ leistet

jetzt 325 statt 300 PS – mit Frontantrieb

ANZEIGE

Ab sofort kann der Cupra Leon VZ nur noch in einer 325 PS starken Variante des Zweiliter-TSI bestellt werden. Das Drehmoment beträgt 420 Newtonmeter. Gegenüber dem mit seinen 300 PS und 400 Nm gewiss nicht leistungsschwachen bisherigen Modell beschleunigt die neue Variante drei Zehntel schneller auf Tempo 100, namentlich in 5,4 Sekunden. Die Kraftübertragung obliegt wie üblich dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe.



Erhältlich ist der gestärkte Leon VZ ab 50.585 Euro. Als "Black Edition" kostet der Spaß ab 51.585 Euro, die "Tribe Edition" steht mit 52.985 Euro in der Liste, und als Topmodell fungiert der Cupra Leon VZ Extreme, der mit satten 59.325 Euro zu Buche schlägt. Hier montiert Cupra serienmäßig eine Hochleistungsbremsanlage vom japanischen Spezialisten Akebono. Deshalb, so heißt es, habe man hier die Höchstgeschwindigkeit von 350 auf 270 km/h anheben können.



Ob 325 PS und reiner Frontantrieb eine gute Kombination darstellt, ist sicher Ansichtssache. Wer Allrad bevorzugt, geht leer aus: Den bisher als 4WD bestellbaren, sogar 333 PS starken Leon Sportstourer VZ hat Cupra still und leise eingestellt. Als Alternative bleibt der Golf R 4Motion, der ab 55.540 Euro sogar nochmal acht PS mehr bietet.



Die jeweils 1.300 Euro günstigeren 300-PS-Modelle sind nicht mehr bestellbar, und die neuen nur für wenige Monate, wie es heißt. Das klingt ganz so, als drehe der Leon seine letzte Runde besonders schnell – aber eben auch die letzte.