Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 19.02.2026 »YES«-Sondermodell geht ins dritte Jahr Opel Corsa sagt nochmal Ja Wer sein Auto passend zum iPhone 17 Pro will, kann jetzt den Opel Corsa in einer neuen Orange-Lackierung bestellen. Sie ist die wichtigste Änderung an der abermaligen Neuauflage des Sondermodells "YES". Opel Das Opel-Corsa-Sondermodell "YES" fährt

mit neuer Orange-Lackierung ins dritte Jahr

Der Opel Corsa sagt Ja. Das bereits seit Anfang 2024 erhältliche und Anfang 2025 modifizierte "limitierte" Sondermodell mit der Bezeichnung YES fährt ab sofort auch in der neuen Metallic-Farbe "Koral Orange" zu den Kunden. Sie ersetzt das bisherige "Kiss Rot", während "Eukalyptus Grün" weiterhin für 700 Euro Aufpreis verfügbar ist und "Kobalt Blau" eingestellt wurde. "Koral Orange" entspricht auf den Bildern ziemlich genau dem vom Frontera bekannten "Kanyon Orange"; ob beide identisch sind, bleibt offen.



Weitere Merkmale des Corsa YES 2026 sind ähnlich wie im Vorjahr das karbonschwarze Dach und 16-Zoll-Leichtmetallräder in schwarz-silberner Bicolor-Ausführung, außerdem ein ganz oder weitgehend tierfreies Interieur mit schwarzen Sitzbezügen "Banda" in Lederoptik, ein Kunstleder-Lenkrad und ein schwarzer Dachhimmel. Diverse Akzente an Armaturenbrett und Türverkleidungen sind je nach Außenlack in orange respektive grün ausgeführt.



Standard ist das Infotainment-System mit 10 Zoll großem Touchscreen und 7-Zoll-Kombiisntrument. Letzteres ist anders als bisher antriebsunabhängig immer digital ausgeführt.



Wie knapp die Kalkulation gestrickt ist, zeigt der Umstand, dass Opel sich lieber den Aufwand gönnt, ein gerade einmal 150 Euro teures "Komfort-Paket" zu schnüren als die inbegriffenen Extras – elektrische Parkbremse (Serie im Corsa Electric), Mittelarmlehne mit Ablagefach und zwei Zündschlüssel mit Funkfernbedienung – gleich zum Standard zu machen. Dieses Komfort-Paket ist nicht identisch zum gleichnamigen Angebot von Anfang 2025, das Sitz- und Lenkradheizung umfasste und serienmäßig zum YES-Angebot gehörte.



Neu ist auch das "Tech-Paket YES". Hier bündeln die Rüsselsheimer für 700 Euro Dinge, die man inzwischen auch in der Kleinwagen-Klasse eigentlich als selbstverständlich erwartet: Rückfahrkamera, Parksensoren, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel und das Schlüssellos-System, das allerdings nur für den Motorstart, nicht für den Zugang zum Auto funktioniert. "Und vieles mehr" sei enthalten, heißt es bei insoweit bei Opel, Konkretes gibt es aber nicht.



Der Corsa YES ist als Verbrenner, Mild-Hybrid und Stromer erhältlich. Die Preise beginnen bei 24.340 Euro für den 100-PS-Benziner und enden bei ... das können wir nicht berichten, da es keine Preislisten gibt und der Konfigurator zwar den YES auswählen lässt, anschließend aber wiederholt mit einer Nicht-verfügbar-Meldung aussteigt.



Die 24.340 Euro bedeuten nur 200 Euro Aufschlag zum im Januar 2025 angekündigten Corsa YES, der allerdings neben der erwähnten Sitz-und Lenkradheizung auch Sportsitze serienmäßig hatte.