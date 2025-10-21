»Ultimate« mit kostenlosem Kontrastfarbe-Dach

Opel Corsa: Neues Topmodell fast ohne Benefit

Opel erweitert das Corsa-Angebot um ein neues Topmodell, das einerseits mit vielen Annehmlichkeiten für Freude sorgt, andererseits unter dem Strich aber nicht mehr mitbringt als eine kostenlose Kontrastlackierung.

Opel Den Opel Corsa gibt es jetzt auch als "Ultimate"

"Ultimate" heißt die neue Top-Ausstattung beim Opel Corsa, die oberhalb des weiter verfügbarten Niveaus "GS" angesiedelt ist. Laut Opel enthält es "serienmäßige Extras", was sprachlich eine interesssante Formulierung ist.Tatsächlich beinhaltet das neue Topmodell das "Tech-Paket", bestehend aus dem adaptiven Matrix-Licht "Intelli-Lux" und LED-Nebelscheinwerfern. Dazu kommt das Infotainment-Paket, das diverse Nettigkeiten umfasst, ohne dass diese zwingend etwas mit Infotainment zu tun haben.Es sind vor allem das 10-Zoll-Navigationssystem und das 7-Zoll-Kombiiinsztrument, ein QI-Lader fürs Handy, zwei USB-Anschlüsse im Fond, LED-Ambientebeleuchtung, Keyless-System, Parksensoren vorne und hinten, 180-Grad-Rückfahrkamera, Privacy Glass, Toter-Winkel-Warner sowie elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel. Laut Opel "ergänzen" diese Dinge die beiden Pakete, aber auch das ist sprachlich nicht korrekt.Optisch zeichnet sich der Corsa Ultimate durch serienmäßíge 16-Zoll-Räder aus, außerdem sind Dach und Außenspiegelgehäuse schwarz lackiert.Branchenüblich verfügt auch die Topausstattung nicht über alle erhältlichen Features. So finden sich im neuen, optionalen "Komfort-Paket GS & Ultimate" der automatische Geschwindigkeits-Assistent mit Stoppfunktion, der aktive Spurhalte-Assistent, eine erweiterte Verkehrszeichenerkennung, Sitz- und Lenkradheizung sowie ein Beifahrersitz mit mehr Verstellmöglichkeiten. Für weitere 100 Euro kommt noch die Fahreraufmerksamkeitswarnung hinzu. Auch Metalliclack kostet extra.Der Corsa Ultimate ist ausschließlich mit den Hybrid-Antrieben (110 oder 145 PS, jeweils Automatik) oder dem 156-PS-Elektromodell erhältlich. Die Preise beginnen bei 31.260 Euro, der Stromer startet bei 35.685 Euro. Gegenüber dem GS entspricht dies Aufpreisen von 2.600 bzw. 2.300 Euro, entsprechend genau dem Wert der beiden Pakete beim GS.Ausstattungsbereinigt ergäbe sich ein Preisvorteil von 20 Prozent, erklärt Opel. Gemeint ist wohl: Das schwarze Dach gibt es kostenlos dazu, es lässt sich aber auch ohne Minderpreis abwählen. Die Hintergründe für den "Ultimate" sind uns damit ultimativ unklar. Gleiches gilt für den Corsa-Konfigurator, in welchem sich Dinge ankreuzen lassen, die inkompatibel sind, etwa ein dreiteiliger Pedalaufsatz oder Zierleisten für den Vor-Facelift-Kühlergrill.