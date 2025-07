Opel Mokka GSE: OMG!

280-PS-Fronttriebler mit 54er-Akku

OMG! jubelt Opel über sein neuestes Modell mit dem Kürzel GSE. Das stand früher für starke Verbrenner, dann für spezielle Plug-in-Hybride und findet jetzt seine Zukunft in besonders performanten Stromern. Den Anfang macht der Mokka GSE – und der hält gleich mehrere OMG-Momente bereit.

Vor kurzem gab Opel bekannt, dass der vom Prototypen Mokka GSE Rally inspirierte Mokka GSE als Serienmodell kommt. Jetzt zeigen die Rüsselsheimer erste Bilder ihres bisher schnellsten (nicht stärksten) Stromers.Herzstück des Mokka GSE ist ein 280 PS starker Elektromotor mit 345 Newtonmetern Drehmoment, wie ihn Stellantis neuerdings auch im Peugeot E-208 GTi verbaut. Er beschleunigt das kleine SUV in 5,9 Sekunden auf Tempo 100, maximal lässt sich das Tempo anschließend exakt verdoppeln. Stoßdämpfer, Lenkung und Bremsanlage sind besonders sportlich ausgelegt.Nach dem Motto "noch schärfer, schneller und emotionaler" lässt der Mokka GSE auch optisch keinen Zweifel an seinem Sonderstatus aufkommen. Spezifische Einsätze an der Frontschürze sowie am Heck, exklusive 20-Zoll-Räder mit neongelben Bremssätteln und spezielle Schriftzüge sorgen für Hinguck-Effekte.Im Interieur fällt das Auge u.a. auf mit Alcantara bezogene Integralsitze vorne mit weißer Linie und gelben Ziernähten, eine Alu-Sportpedalerie, ein oben und unten abgeflachtes Lenkrad und individuelle Türverkleidungen. Die Anzeigen im Zentraldisplay sind GSE-spezifisch gestaltet und um zusätzliche Performance-Daten wie G-Kräfte erweitert.Den jungen Wilden mag das alles gefallen, aber jene Kunden, die einfach nur gerne mehr Leistung als die üblichen 156 PS haben wollen, holt Opel mit diesem Modell nicht ab. Doch der Mokka GSE hat noch zwei nicht unwesentliche Probleme mehr: 280 PS und Elektro-Drehmoment vertragen sich gar nicht mit Frontantrieb, und das gilt auch dann, wenn wie hier ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial verbaut ist.Und schließlich muss man kein Reichweiten-Nörgler sein, um das Antriebspaket und den 54 kWh kleinen Akku für eine unpassende Kombination zu halten. Wer sich die 280 PS ab und zu gönnt, dabei die Heizung oder die Klimaanlage stark laufen hat und den Akku nicht unter 20 Prozent bringen will, schafft dann von Rüsselsheim aus gerade mal eine große Runde um Frankfurt herum. Bezeichnend, dass Opel das Thema Reichweite bisher gar nicht thematisiert hat, auch wenn der reine Norm-Wert wahrscheinlich gar nicht so viel schlechter ausfallen dürfte als die gut 400 Kilometer des normalen Mokka Electric.Die Gedanken an Frontantrieb und kleine Reichweite zusammen dürfte so manchen Interessenten tatsächlich das eingangs erwähnteentlocken. Nur etwas anders betont als vom Opel-Marketing erhofft.