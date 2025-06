Peugeot E-208 GTi: Das kleine Rote

280 PS starker E-Kleinwagen vor dem Start

1984 brachte Peugeot mit dem 205 GTi ein besonderes Auto heraus. Gut 40 Jahre später macht sich sozusagen der Nach-Nach-Nach-Nachfolger auf, es ihm gleich zu tun. Mit identischem Kürzel und Konzept, aber vollelektrisch. Der kleine Rote hat es faustdick hinter der Haube – kommt aber nicht weit.

Peugeot mischt die Kleinwagen-Klasse mit einem Sportmodell auf, das es bisher nicht vergleichbar gibt. Als GTi ist der E-208 mit dem Elektromotor "M4+" ausgestattet, der 280 PS leistet und ein Drehmoment von 345 Nm bietet.Damit katapultiert sich der E-208 GTi in 5,7 Sekunden aus dem Stand auf 100 Sachen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h. Das sei Bestwert im B-Segment, heißt es von Peugeot – gemeint ist wohl Bestwert im elektrischen B-Segment, das bisher nur aus wenigen Modellen besteht.Wer es darauf nicht anlegt und auch die serienmäßige V2L-Möglichkeit nicht nutzt, schafft mit der 54 kWh kleinen Batterie von CATL eine Norm-Reichweite von bestenfalls 350 Kilometern. Bei sportlicher Gangart, im heißen Sommer oder kalten Winter dürfte das Auto schon spätestens nach 200 Kilometern nachladen müssen.Peugeot hat das Batteriemanagement und das Kühlsystem an das sportliche Konzept angepasst, ebenso Lenkung, ESP und Bremsanlage. Das Fahrwerk ist um 56 mm vorne und 27 mm hinten verbreitert, die Karosserie um 30 Millimeter abgesenkt. Der kleine Wilde verfügt über ein in das Getriebe integriertes Sperrdifferenzial, Stoßdämpfer mit speziellen hydraulischen Anschlägen, angepassten Federn und rollt auf 215/40er-Sportreifen im 18-Zoll-Format.Im Innenraum gibt es u.a. auffällig modifizierte Sitze mit integrierten Kopfstützen, spezielle Leistungsanzeigen, einen besonderen E-Sound, eine spezielle Ambientebeleuchtung, diverse rote Applikationen und Alcantara-Elemente.Der Peugeot 205 GTi erschien 1984 mit 105 PS, acht Jahre nach dem VW Golf GTI. Zunächst mit 1,6, ab 1986 mit 1,9 Litern Hubraum verkörperte er das kleine, alltagstaugliche, sportliche Auto. Während VW heute seine E-Topmodelle warum auch immer als GTX vermarktet, setzt Peugeot erneut auf das zwischenzeitlich lang kaum genutzte Kürzel GTi.Wann der E-208 GTi auf den Markt kommt und vor allem welche Preisvorstellung die Franzosen damit verbinden, ist noch Verschlusssache. Und auch, ob es einen entsprechenden Opel Corsa GSE geben wird.