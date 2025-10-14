Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 14. Oktober 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Zwei Viskositäten ab 18 Euro pro Liter

Mercedes bringt Öl für Old- und Youngtimer

Mercedes-Benz bringt eigene Motoröle auf den Markt, die speziell auf die Bedürfnisse von Old- und Youngtimern ausgerichtet sind.
Mercedes bringt Öl für Old- und Youngtimer
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz bringt spezielle Motoröle
für Old- und Youngtimer auf den Markt
ANZEIGE
Andere Motorkonstruktionen und Materialien als heute, erhöhte Rostschutz-Anforderungen, lange Standzeiten: Old- und Youngtimer benötigen oftmals ein Mehr an Pflege und Schutz. Mercedes-Benz hat vor diesem Hintergrund neue Motoröle entwickelt, die mit einer "gezielten Zusammenstellung spezieller High-Performance-Additive" die eingangs erwähnten Anforderungen gezielt adressieren sollen.

Jüngere Fahrzeuge ab 1971 verfügen laut Mercedes über vergleichsweise moderne Motorentechnik. Für diese wurde das Öl mit der Viskosität 10W-40 entwickelt. Der Fokus lag hier auf optimalen Kaltstart- und Leichtlaufeigenschaften sowie Materialverträglichkeit. Es eignet sich besonders für die Fahrzeugbaureihen SL (107, 129), S-Klasse (116, 126, 140, 220), E-Klasse (123, 124, 210, 211) und C-Klasse (201, 202, 203, 204) sowie den CLK (208, 209).

Ältere Klassiker werden meist seltener gefahren, und ihre Motoren enthalten andere Dichtungsmaterialien sowie Metalllegierungen. Das Mercedes-Benz Classic Motorenöl mit der Viskosität 20W-50 ist speziell auf diese Besonderheiten abgestimmt. Es enthält eine Kombination von Additiven, die Buntmetalle und Dichtungen optimal schützt. Dieses Motorenöl ist optimiert zum Beispiel für die Baureihen 100, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121 und 198 ab den 1950er-Jahren.

Entwickelt hat Mercedes-Benz Classic die Motorenöle gemeinsam mit dem Mannheimer Unternehmen Fuchs SE, das nach eigenen Angaben der größte unabhängige Schmierstoffhersteller der Welt ist.

Das Öl ist über jeden Mercedes-Benz-"Partner" zu haben und jeweils in Gebinden mit einem und fünf Litern erhältlich. 10W-40 kostet 20 bzw. 90 Euro, die 20W-50-Komposition ist für 25 bzw. 100 Euro zu haben. Im Vergleich zu normalem Öl ist das teuer, wenn man mit dem Online-Handel vergleicht – oder günstig, wenn man die in Werkstätten aufgerufenen Preise zugrundelegt.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13921
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Mercedes besetzt zwei Vorstandsposten neu MAN kürt den Kilometer-Champion Mercedes: G-Klasse-Edition im 80er-Look
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Mercedes-Benz Mercedes-Benz Classic Motoröl



Die neuesten Meldungen
Mercedes bringt Öl für Old- und Youngtimer ADAC-Stauprognose für das Wochenende 17.-19.10.2025 Opel Grandland Electric kommt mit großer Batterie Škoda Fabia 130: Sondermodell mit Sonderleistung Dacia Sandero: Bestseller werden besser Fiats neuer Verbrenner-500 ist teuer
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE