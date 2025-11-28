Japanischer Autobauer ist künftig »By Your Side«

Suzuki mit neuem Slogan

Vom Way of Life zum Begleiter an Deiner Seite: Suzuki ändert seinen Marken-Claim. Die Begründung ist so nichtssagend wie immer in solchen Fällen.

Mit "By Your Side" hat die Suzuki Motor Corporation einen neuen zentralen Markenslogan eingeführt. Man bringe damit zum Ausdruck, dass man sich nicht nur als Anbieter von Mobilität sehe, sondern vielmehr als ständiger Begleiter im Alltag der Kundinnen und Kunden versteht, heißt es zur Begründung.Die Japaner führen weiter aus, der neue Slogan verdeutliche, dass Suzuki über seine Produkte hinaus die Beziehung zur Kundschaft stärken wolle. Dabei knüpfe der Claim an die Worte des Firmengründers Michio Suzuki an: "Always have ideas by focusing on the customer". Seit mehr als 100 Jahren folge man diesem Leitbild – immer mit dem Ziel, "den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden und Lösungen zu entwickeln, die ihr Leben vereinfachen."Auf der für den neuen Markenslogan eingerichteten Landing-Page (Link nachfolgend im Kasten) findet sich ein Image-Video, das aufzeigt, wie sich Suzuki in über 100 Jahren vom Webstuhl-Hersteller zu einem vielfältigen Mobilitätsanbieter entwickelt hat.Erst kürzlich hatte der Autobauer wie berichtet sein Logo – nur die Version für die Produkte – überarbeitet.