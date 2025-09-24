Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
»S« wird chromfrei und flat

Suzuki: Facelift fürs Logo

Suzuki macht das, was viele Mitbewerber länsgt getan haben: Das Logo bekommt eine Überarbeitung. Betroffen sind nur die Embleme auf den Autos.
Suzuki: Facelift fürs Logo
Suzuki
Suzuki macht sein
Logo auf den Autos "flat"
Die Suzuki Motor Corporation hat das Emblem, das auf allen ihren Produkten zu sehen ist, überarbeitet – erstmals seit 22 Jahren.

Mit dem neuen Design schlage man "ein weiteres Kapitel in der Unternehmensgeschichte auf", heißt es nichtssagend seitens des Autobauers. Das Emblem vereine den seit der Gründung gelebten Ansatz, sich konsequent an den Wünschen der Kunden und Kundinnen zu orientieren, "mit einem klaren Blick in die Zukunft".

Die charakteristische Form des "S" bleibt erhalten. Die neue Version setzt aber auf das vielerorts längst zum Standard gewordene Flat-Design. Dies verdeutliche, so fabuliert der Autobauer weiter, dass sich die Marke stets offen für neue Möglichkeiten zeige. Und auch die umweltfreundliche Umstellung von Verchromung auf eine hochglänzende silberne Lackierung will Suzuki als Symbol für den Aufbruch in eine neue Ära verstanden wissen.

Seine offizielle Premiere feiert das neue Emblem auf den Konzeptfahrzeugen der Japan Mobility Show 2025, anschließend soll es sukzessive auch auf den Serienmodellen eingesetzt werden. Das sonst verwendete rote S-Logo ist von der Umstellung nicht betroffen.
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Renault renoviert den Rhombus (2021) GM hat ein neues Logo (2021) Kia mit neuem Logo (2021)
