Burzer folgt auf Schäfer / Schiebe leitet Produktion

Mercedes besetzt zwei Vorstandsposten neu

Mercedes' Entwicklungschef Schäfer verlässt den Konzern vorzeitig. Das Unternehmen besetzt in der Folge gleich zwei Vorstandsressorts neu, beide aus den eigenen Reihen. Die Maßnahme soll "Raum für neue Ideen und kreative Ansätze" schaffen.

Mercedes-Benz Mercedes baut den Vorstand um: Burzer (künftiger CTO), Schiebe (künftiger Produktionsvorstand), Schäfer (auslaufender CTO)

Jörg Burzer übernimmt zum 01.12.2025 die Verantwortung für das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) bei Mercedes-Benz. Burzer war bisher Vorstand für Produktion, Qualität & Supply Chain Management. Diese Position bekleidet ab dem gleichen Stichtag Michael Schiebe, der aktuell Chef der Sportwagentochter AMG ist. Für die AMG-Spitze steht ein Nachfolger noch nicht fest. Das teilte der Autobauer am Mittwoch nach entsprechenden Entscheidungen des Aufsichtsrats mit.Burzer folgt auf Markus Schäfer (60), der den Konzern nach 30 Jahren "mit dem Auslaufen seines Vertrages" verlassen werde, wie es in der Mitteilung heißt. Schäfer war aber noch bis Mai 2026 bestellt. Der anstehende Wechsel in der Position des CTO stehe für eine Neuaufstellung in Zeiten des Umbruchs und dynamischer Marktherausforderungen, heißt es weiter. "Aufbauend auf den jüngsten Erfolgen der Produktinitiativen stärkt Mercedes-Benz damit eine agile, effiziente und innovative Fahrzeugentwicklung. Das Unternehmen schafft so Raum für neue Ideen und kreative Ansätze und festigt nachhaltig die Innovationskraft von Organisation und Produkten."Ziel der Personalentscheidungen und der damit einhergehenden Verjüngung sei es, die Transformation des Unternehmens mit klarem Fokus auf Kundennutzen, technologische Exzellenz und operative Effizienz weiter zu beschleunigen. Burzer ist 55 Jahre alt und damit kein Kandidat für eine mögliche CEO-Nachfolge. Schiebe ist 42 Jahre alt.Aufsichtsratschef Martin Brudermüller würdigte Schäfer als "einen hochgeschätzten Kollegen, der sowohl intern als auch extern höchsten Respekt genießt". Als Architekt der Technologiestrategie habe er den Wandel bei Mercedes-Benz von einem klassischen Automobilhersteller hin zur Elektrifizierung des Portfolios und der Integration digitaler Systeme maßgeblich vorangetrieben. Brudermüller bescheinigte Schäfer herausragende Leistungen und eine tiefe Verbundenheit mit der Marke.Schäfer begann seine Karriere 1990. Zu seinen Stationen gehören Werksleiter in Ägypten, CEO des Mercedes-Benz Werks in Tuscaloosa (USA), Leiter der Produktionsplanung, Bereichsvorstand für Mercedes-Benz Cars Produktion & Supply Chain sowie COO. Er ist auch Aufsichtsratschef des hauseigenen Formel-1-Teams. Vorstandsmitglied wurde Schäfer 2019, seit Dezember 2021 ist er CTO.Dr.-Ing. Jörg Burzer trat 1999 in die damalige DaimlerChrysler AG ein. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz AG und seit Dezember 2021 Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Er verantwortet aktuell das Ressort Produktion, Qualität & Supply Chain Management. In dieser Funktion steuert er das globale Produktionsnetzwerk mit über 30 Standorten für Fahrzeuge, Antriebe und Batterien sowie die weltweiten Logistikprozesse. Zuvor hatte er verschiedene internationale Führungspositionen im Unternehmen inne.Schiebe ist seit März 2023 Chef von AMG und Leiter der "Top End Vehicle Group". Er ist seit 2004 im Konzern tätig und begann seine Karriere noch während des Studiums bei der damaligen Daimler AG. Er verantwortete verschiedene Leitungsfunktionen im In- und Ausland, unter anderem als CEO von Mercedes-Benz Luxembourg und Leiter des Vertriebs Mercedes-Benz Pkw in Deutschland. Von 2020 bis 2023 berichtete er an CEO Ola Källenius als Chief of Staff und leitete das Corporate Office der Mercedes-Benz Group AG.