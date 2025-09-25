Burzer folgt auf Schäfer / Schiebe leitet Produktion
Mercedes besetzt zwei Vorstandsposten neu
Mercedes' Entwicklungschef Schäfer verlässt den Konzern vorzeitig. Das Unternehmen besetzt in der Folge gleich zwei
Vorstandsressorts neu, beide aus den eigenen Reihen. Die Maßnahme soll "Raum für neue Ideen und kreative Ansätze" schaffen.
Mercedes-Benz
Mercedes baut den Vorstand um:
Burzer (künftiger CTO), Schiebe (künftiger Produktionsvorstand), Schäfer (auslaufender CTO)
Jörg Burzer übernimmt zum 01.12.2025 die Verantwortung für das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf
sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) bei Mercedes-Benz. Burzer war bisher Vorstand für
Produktion, Qualität & Supply Chain Management. Diese Position bekleidet ab dem gleichen Stichtag
Michael Schiebe, der aktuell Chef der Sportwagentochter AMG ist. Für die AMG-Spitze steht ein Nachfolger
noch nicht fest. Das teilte der Autobauer am Mittwoch nach entsprechenden Entscheidungen des Aufsichtsrats mit.
Burzer folgt auf Markus Schäfer (60), der den Konzern nach 30 Jahren "mit dem Auslaufen seines Vertrages" verlassen
werde, wie es in der Mitteilung heißt. Schäfer war aber noch bis Mai 2026 bestellt. Der anstehende Wechsel in
der Position des CTO stehe für eine Neuaufstellung in Zeiten des Umbruchs und dynamischer Marktherausforderungen,
heißt es weiter. "Aufbauend auf den jüngsten Erfolgen der Produktinitiativen stärkt Mercedes-Benz
damit eine agile, effiziente und innovative Fahrzeugentwicklung. Das Unternehmen schafft so Raum für neue Ideen
und kreative Ansätze und festigt nachhaltig die Innovationskraft von Organisation und Produkten."
Ziel der Personalentscheidungen und der damit einhergehenden Verjüngung sei es, die Transformation des
Unternehmens mit klarem Fokus auf Kundennutzen, technologische Exzellenz und operative Effizienz weiter
zu beschleunigen. Burzer ist 55 Jahre alt und damit kein Kandidat für eine mögliche CEO-Nachfolge. Schiebe
ist 42 Jahre alt.
Aufsichtsratschef Martin Brudermüller würdigte Schäfer als "einen hochgeschätzten Kollegen, der sowohl intern
als auch extern höchsten Respekt genießt". Als Architekt der Technologiestrategie habe er den Wandel bei
Mercedes-Benz von einem klassischen Automobilhersteller hin zur Elektrifizierung des Portfolios und der
Integration digitaler Systeme maßgeblich vorangetrieben. Brudermüller bescheinigte Schäfer herausragende
Leistungen und eine tiefe Verbundenheit mit der Marke.
Schäfer begann seine Karriere 1990. Zu seinen Stationen gehören Werksleiter in Ägypten, CEO des Mercedes-Benz
Werks in Tuscaloosa (USA), Leiter der Produktionsplanung, Bereichsvorstand für Mercedes-Benz Cars Produktion
& Supply Chain sowie COO. Er ist auch Aufsichtsratschef des hauseigenen Formel-1-Teams. Vorstandsmitglied wurde
Schäfer 2019, seit Dezember 2021 ist er CTO.
Dr.-Ing. Jörg Burzer trat 1999 in die damalige DaimlerChrysler AG ein. Seit 2019 ist er Mitglied des Vorstands der
Mercedes-Benz AG und seit Dezember 2021 Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG. Er verantwortet aktuell
das Ressort Produktion, Qualität & Supply Chain Management. In dieser Funktion steuert er das globale Produktionsnetzwerk
mit über 30 Standorten für Fahrzeuge, Antriebe und Batterien sowie die weltweiten Logistikprozesse. Zuvor hatte er
verschiedene internationale Führungspositionen im Unternehmen inne.
Schiebe ist seit März 2023 Chef von AMG und Leiter der "Top End Vehicle Group". Er ist seit 2004 im Konzern tätig
und begann seine Karriere noch während des Studiums bei der damaligen Daimler AG. Er verantwortete verschiedene
Leitungsfunktionen im In- und Ausland, unter anderem als CEO von Mercedes-Benz Luxembourg und Leiter des Vertriebs
Mercedes-Benz Pkw in Deutschland. Von 2020 bis 2023 berichtete er an CEO Ola Källenius als Chief of Staff und
leitete das Corporate Office der Mercedes-Benz Group AG.