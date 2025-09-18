Mehr Leistung und Anhängelast

Hyundai: Neues vom Santa Fe

Hyundai optimiert den Santa Fe. Es gibt mehr Kraft, mehr Ausstattung und mehr Anhängelast. Doch es bleibt Raum nach oben.

Hyundai Der Hyundai Santa Fe Hybrid hat künftig mehr Leistung und Anhängelast

Ein großes SUV, das nur 1,1 Tonnen an den Haken nehmen darf? Da haben einige bis viele Kunden die Stirn gerunzelt und dann eher keinen Kaufvertrag für den Hyundai Santa Fe unterschrieben. Das gesteht auch Hyundais Deutschland-Chef Ulrich Mechau ein, der sagt, die Kundschaft habe "klar signalisiert", mehr Leistung und Zugkraft zu wünschen.Also hat der Autobauer, wie man heutzutage sagt, die Probleme adressiert. Künftig gibt es zwei Tonnen Anhängelast, was einerseits eine deutliche Steigerung darstellt und andererseits immer noch nicht so viel ist wie es anderswo gibt. Gleichzeitig steigt die Leistung des kleinen 1,6-Liter-Motors von 215 auf 239 PS, wahlweise unverändert mit Front- oder Allradantrieb.Mit beiden Maßnahmen sei der Santa Fe nun der "ideale Allround-Begleiter" geworden, lässt sich Mechau zitieren. Ein Mehr an Hubraum und auch immer noch an Leistung oder ein drehmomentstarker und sparsamer Diesel wären allerdings noch idealer, mag man hinzufügen.Außerdem hat Hyundai die Ausstattungslinien überarbeitet. Das Basismodell "Prime" entfällt, die Niveaus "Signature" und "Blackline" bieten jetzt den Angaben zufolge mehr Serienausstattung. Als einziges Beispiel hierfür nennt der Autobauer den digitalen, Handy-fähigen Fahrzeugschlüssel 2.0. Darüber hinaus erweitert die neue Außenfarbe "Ecotronic Grey" die Farbpalette.Der Santa Fe bleibt weiterhin als 5-, 6- oder 7-Sitzer erhältlich, wobei der 6-Sitzer exklusiv als "Blackline" angeboten wird. Der Einstiegspreis (Signature fünfsitzig) erhöht sich unwesentlich um 200 auf 59.750 Euro; Optionen stehen nur wenige zur Wahl. Die Änderungen betreffen nicht den Santa Fe als Plug-in-Hybrid.