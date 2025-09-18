Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 18. September 2025
2000 ... 2025 | 25 Jahre AutokisteZur Startseite
Rätsel Impressum
PS-Geflüster
Fotostrecken
Services
Recht & Reise
Begehrlichkeiten
Archiv
Mehr Leistung und Anhängelast

Hyundai: Neues vom Santa Fe

Hyundai optimiert den Santa Fe. Es gibt mehr Kraft, mehr Ausstattung und mehr Anhängelast. Doch es bleibt Raum nach oben.
Hyundai: Neues vom Santa Fe
Hyundai
Der Hyundai Santa Fe Hybrid hat
künftig mehr Leistung und Anhängelast
ANZEIGE
Ein großes SUV, das nur 1,1 Tonnen an den Haken nehmen darf? Da haben einige bis viele Kunden die Stirn gerunzelt und dann eher keinen Kaufvertrag für den Hyundai Santa Fe unterschrieben. Das gesteht auch Hyundais Deutschland-Chef Ulrich Mechau ein, der sagt, die Kundschaft habe "klar signalisiert", mehr Leistung und Zugkraft zu wünschen.

Also hat der Autobauer, wie man heutzutage sagt, die Probleme adressiert. Künftig gibt es zwei Tonnen Anhängelast, was einerseits eine deutliche Steigerung darstellt und andererseits immer noch nicht so viel ist wie es anderswo gibt. Gleichzeitig steigt die Leistung des kleinen 1,6-Liter-Motors von 215 auf 239 PS, wahlweise unverändert mit Front- oder Allradantrieb.

Mit beiden Maßnahmen sei der Santa Fe nun der "ideale Allround-Begleiter" geworden, lässt sich Mechau zitieren. Ein Mehr an Hubraum und auch immer noch an Leistung oder ein drehmomentstarker und sparsamer Diesel wären allerdings noch idealer, mag man hinzufügen.

Außerdem hat Hyundai die Ausstattungslinien überarbeitet. Das Basismodell "Prime" entfällt, die Niveaus "Signature" und "Blackline" bieten jetzt den Angaben zufolge mehr Serienausstattung. Als einziges Beispiel hierfür nennt der Autobauer den digitalen, Handy-fähigen Fahrzeugschlüssel 2.0. Darüber hinaus erweitert die neue Außenfarbe "Ecotronic Grey" die Farbpalette.

Der Santa Fe bleibt weiterhin als 5-, 6- oder 7-Sitzer erhältlich, wobei der 6-Sitzer exklusiv als "Blackline" angeboten wird. Der Einstiegspreis (Signature fünfsitzig) erhöht sich unwesentlich um 200 auf 59.750 Euro; Optionen stehen nur wenige zur Wahl. Die Änderungen betreffen nicht den Santa Fe als Plug-in-Hybrid.
Zur Autonews-Übersicht date    —  # 13906
text  Hanno S. Ritter
VERWANDTE THEMEN BEI AUTOKISTE
Neuer Marketingchef bei Hyundai Deutschland
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Hyundai



Die neuesten Meldungen
Hyundai: Neues vom Santa Fe Kia K4: Proceed den Verbrenner MAN kürt den Kilometer-Champion Panorama: Ein Pony im Kofferraum Sommerstaubilanz 2025: Weniger Staus, aber nervigere ADAC-Stauprognose für das Wochenende 19.-21.09.2025
Auto-Fotostrecken
Auto-Fotostrecken
Bilder sagen mehr als Worte:
14.800+ Bilder in 1.670+ Fotostrecken
Auto-Quiz
Auto-Quiz »
Markante C-Säule
– welches neue E-Auto trägt sie?
Zu schnell gefahren?
Zum Bußgeldrechner für Tempoverstöße
Knete, Lappen, Punkte:
Der Bußgeldrechner kennt die Folgen
ANZEIGE