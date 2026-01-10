Marken & Modelle Lesezeit ~ 2 Minuten 10.01.2026

Mercedes CLA holt den ersten Stern-Titel nach 52 Jahren

Das Auto des Jahres 2026: Ein Mercedes gewinnt

Das europäische Auto des Jahres 2026 ist der Mercedes CLA. Es ist das erste Mal seit überraschend langer Zeit, dass ein Auto mit Stern den von Journalisten betriebenen Wettbewerb für sich entscheiden kann.

Mercedes-Benz "European Car Of The Year 2026": Der Mercedes CLA im schönen Kopenhagen

Die European Car of the Year Jury hat am Freitag im Rahmen der Brüsseler Automobilmesse das "Car of the Year 2026" bekanntgegeben. Die Spitzenposition ging an den Mercedes CLA in der Elektro-Variante mit ihrer kryptischen Bezeichnung "Mercedes-Benz CLA 250 mit EQ-Technologie".Mercedes-Chef Ola Källenius bezeichnete das Ergebnis laut Mitteilung des Konzerns als einen "stolzen Moment für das gesamte Mercedes Benz Team" [sic]. "Die Juroren aus ganz Europa bestätigen damit die Rückmeldungen unserer Kunden: Der CLA setzt neue Maßstäbe und verbindet herausragende Effizienz mit digitaler Intelligenz."Der CLA gewann die Wahl von 59 Automobiljournalisten aus 23 Ländern mit 320 Punkten vor dem Skoda Elroq mit 220 Punkten. Auf den weiteren Plätzen folgen der Kia EV4 mit 208, der Citroen C5 Aircross mit 207 und der Fiat Grande Panda mit 200 Punkten. Schlusslicht wurde der Renault 4 mit 150 nach dem Dacia Bigster mit 170 Punkten.Der Mercedes-Benz CLA war mit 22 Nennungen auch das Modell, das die meisten ersten Plätze von den Juroren erhielt, während der C5 Aircross der Favorit von 15 Journalisten in der Jury war. Das drittbeliebteste Modell war der Grande Panda mit neun ersten Plätzen, gefolgt vom Škoda Elroq mit derer acht. Das schlechte Abschneiden des R4 mag auch damikt zusamnmenhängen, dass der R5 im Vorjahr "Car Of The Year" war und der Scènic vor zwei Jahren.Für Mercedes war es in der 62jährigen Geschichte der Aktion erst der zweite Sieg. Der letzte Sternenwagen, der die Auszeichnung erhielt, war der Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Und das war vor 52 Jahren. Alle Sieger und ein Marken-Ranking des Wettbewerbs, den man natürlich nicht überbewerten sollte, finden sich unter der oben verflinkten Übersicht.