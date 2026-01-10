Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 10. Januar 2026
Mercedes CLA holt den ersten Stern-Titel nach 52 Jahren
Das Auto des Jahres 2026: Ein Mercedes gewinnt
Das europäische Auto des Jahres 2026 ist der Mercedes CLA. Es ist das erste Mal seit überraschend langer Zeit, dass ein Auto
mit Stern den von Journalisten betriebenen Wettbewerb für sich entscheiden kann.
Mercedes-Benz
"European Car Of The Year 2026":
Der Mercedes CLA im schönen Kopenhagen
Die European Car of the Year Jury hat am Freitag im Rahmen der Brüsseler Automobilmesse das "Car of the Year 2026" bekanntgegeben.
Die Spitzenposition ging an den Mercedes CLA in der Elektro-Variante mit ihrer kryptischen Bezeichnung "Mercedes-Benz CLA 250
mit EQ-Technologie".
Mercedes-Chef Ola Källenius bezeichnete das Ergebnis laut Mitteilung des Konzerns als einen "stolzen Moment für das gesamte
Mercedes Benz Team" [sic]. "Die Juroren aus ganz Europa bestätigen damit die Rückmeldungen unserer Kunden: Der CLA setzt neue
Maßstäbe und verbindet herausragende Effizienz mit digitaler Intelligenz."
Der CLA gewann die Wahl von 59 Automobiljournalisten aus 23 Ländern mit 320 Punkten vor dem Skoda Elroq mit 220 Punkten.
Auf den weiteren Plätzen folgen der Kia EV4 mit 208, der Citroen C5 Aircross mit 207 und der Fiat Grande Panda mit 200 Punkten.
Schlusslicht wurde der Renault 4 mit 150 nach dem Dacia Bigster mit 170 Punkten.
Der Mercedes-Benz CLA war mit 22 Nennungen auch das Modell, das die meisten ersten Plätze von den Juroren erhielt, während
der C5 Aircross der Favorit von 15 Journalisten in der Jury war. Das drittbeliebteste Modell war der Grande Panda mit neun
ersten Plätzen, gefolgt vom Škoda Elroq mit derer acht. Das schlechte Abschneiden des R4 mag auch damikt zusamnmenhängen, dass
der R5 im Vorjahr "Car Of The Year" war und der Scènic vor zwei Jahren.
Für Mercedes war es in der 62jährigen Geschichte der Aktion erst der zweite Sieg. Der letzte Sternenwagen, der die Auszeichnung
erhielt, war der Mercedes-Benz 450 SE/SEL. Und das war vor 52 Jahren. Alle Sieger und ein Marken-Ranking des Wettbewerbs, den
man natürlich nicht überbewerten sollte, finden sich unter der oben verflinkten Übersicht.