VWN: Neue Bus-Varianten für den Bus Den VW-Bus gibt es jetzt in neuen Bus-Konfigurationen, also Varianten zur Personenbeförderung. Die Shuttle-Modelle sind in vielen verschiedenen Ausführungen und Antriebskonzepten erhältlich, die Preisstruktur aber noch unklar. Volkswagen Nutzfahrzeuge VW-Bus als siebensitziger Shuttle Comfort

mit Holzdekor-Fußboden

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) erweitert das Angebot an Pkw-ähnlichen Modellen, die zusammen mit dem deutschen Aufbauhersteller AMF-Bruns entwickelt wurden: den Shuttle DIN, Shuttle Flex und Shuttle Comfort.



Erster im Bunde ist der Transporter Kombi Shuttle DIN, der in der Grundkonfiguration als 8-Sitzer mit Normalradstand und optional mit verlängertem Radstand angeboten wird. In der zweiten Reihe ist das Modell mit drei Einzelsitzen, in der dritten Reihe mit einer Dreiersitzbank ausgestattet. Vorn kommen zwei Einzelsitze oder eine Dreiersitzbank zum Einsatz (Shuttle Flex und Comfort stets zwei Einzelsitze). Die Sitze im Fond können geklappt (Lehnen) oder gewickelt werden. Mit serienmäßigen Dachblinkern und robusten Interieur-Materialien empfiehlt sich der Shuttle DIN für Kinder-, Senioren und Wohnheim-Fahrdienste.



Insgesamt etwas edler geht es im Caravelle Shuttle DIN zu, dessen Ausstattungsumfänge aber denen der Variante auf Basis des Transporter-Kombi entsprechen.



Stets mit langem Radstand startet der neue Shuttle Flex. Er ist mit einem sogenannten "Smartfloor Aluminium-Systemboden" ausgestattet, auf dessen sechs Schienen im Fahrgastraum fünf und optional sieben Einzelsitze flexibel angeordnet werden können. Die Sitze haben rechts eine Armlehne, die Außensitze sind zudem mit ISOFIX-Kindersitzaufnahmen ausgestattet (inkl. TopTether). Die Sitzplatzerkennung "SecurePlus" samt entsprechendem Fahrer-Display im Cockpit ist Standard. Die Dachblinker sind hier optional. Als Zielgruppe hat VWN beispielhaft Sportvereine und Handwerksbetriebe im Blick.



Die exklusivste Ausbaustufe der neuen Personentransporter mit Bick auf VIP-Dienste und Hotels ist der Shuttle Comfort, ebenfalls auf Basis des langen Caravelle. Er hat den sogenannten "Smartfloor Revolution-Systemboden" mit Teppichen an Bord – laut VWN der weltweit leichteste Systemboden. Serienmäßig sind im Fahrgastraum (Reihe 1 und 2) vier "Smartseats XL" mit einstellbaren Rücklehnen und beidseitigen Armlehnen; zudem können die Sitze der zweiten Reihe in eine Vis-a-Vis-Position gedreht werden. Als Sonderausstattung wird für die dritte Sitzreihe eine Dreierbank mit integrierter Stauraumschublade angeboten; sie macht den Shuttle Comfort zum 7-Sitzer und kann auch als Liegefläche verwendet werden. Auf Wunsch verbaut VWN einen Fußboden im Eichenholz-Look, seitens des Herstellers teilweise auch als Holzboden bezeichnet.



Alle vier Ausführungen verfügen serienmäßig über eine feste und optional über eine elektrisch ein- und ausfahrbare Trittstufe an der Schiebetür. Alle Modelle sind mit Dieselmotor (110, 150, 170 PS), Plug-in-Hybrid-Technik (233 PS, Benziner) und Elektroantrieb (136, 218, 286 PS) bestellbar; Diesel und E-Varianten auch mit Allradantrieb.



Als Preise nennt VW Werte zwischen 45.415 (Shuttle DIN kurz, Diesel 110 PS) und 71.912 Euro (Shuttle Comfort, Elektro 136 PS). Es handelt sich um Netto-Preise zzgl. Mehrwertsteuer; das Topmodell mit Extras dürfte brutto sechsstellig kosten. Eine detaillierte Wiedergabe ersparen wir uns, weil der Konfigurator teilweise andere Werte anzeigt und etliche Modellvarianten dort noch gar nicht eingepflegt sind.