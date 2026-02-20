leute Lesezeit ~ 2 Minuten 20.02.2026

Rouven Mohr übernimmt kurzfristig von Geoffrey Bouquot

Audi tauscht Entwicklungsvorstand erneut aus

Audi wechselt seinen Entwicklungsvorstand aus – zum gefühlt x-ten Mal. Dieses Mal übernimmt die Aufgabe, "Vorsprung durch Technik" zu entwickeln, ein alter Bekannter.