Rouven Mohr übernimmt kurzfristig von Geoffrey Bouquot
Audi tauscht Entwicklungsvorstand erneut aus
Künftig verantwortet Rouven Mohr diese Aufgabe. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung im Volkswagen-Konzern. "Mit ausgeprägter technischer Expertise und umfassender Entwicklungsverantwortung hat er komplexe Transformationsprozesse erfolgreich geprägt", heiß es in Ingolstadt. Zuletzt verantwortete er als Chief Technical Officer bei der Audi-Tochter Lamborghini die Hybridisierungsstrategie der Marke und begleitete den vollständigen Generationswechsel des Produktportfolios. Zuvor übernahm Mohr bei Audi und Lamborghini verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Fahrzeugentwicklung, Verifikation und Flottenemission.
Amtsinhaber Geoffrey Bouquot war Mitte 2024 von Valeo zu Audi gewechselt, wo eigens ein Vorstandsressort für "Innovation und Software-Defined-Vehicle" geschaffen wurde, weil die Technische Entwicklung noch von Audi-Chef Gernot Döllner selbst geleitet wurde. Erst Anfang 2025 war der gebürtige Franzose Bouquot zum Entwicklungsvorstand berufen und sein vormaliges Ressort darin verschmolzen worden.
Vor diesem Hintergrund liegt einerseits die Vermutung nahe, dass er Audi nicht aus freien Stücken verlässt. Andererseits hat Audi ihm dafür fast zu freundlich verabschiedet. Sowohl Aufsichtsratschef Manfred Döss als auch CEO Gernot Döllner würdigten laut Mitteilung seine Verdienste und dankten Bouquot "herzlich".
Rouven übernimmt die Leitung der Technischen Entwicklung bei Audi bereits zum 1. März 2026. Zudem wird er vorerst seine bisherige Rolle als CTA bei Lamborghini kommissarisch fortführen. Seine Rückkehr zu Audi stehe für den Anspruch des Unternehmens, "technologische Exzellenz mit klarer Umsetzungskraft und starkem Produktfokus zu verbinden", erklärte Audi. Döllner: "Er wird eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Innovationsagenda weiter zu beschleunigen."