Volle Straßen durch Ferien- und Olympia-Ende
ADAC-Stauprognose für das Wochenende 20.-22.02.2026
Für zusätzliche Belastungen sorgt der Rückreiseverkehr im Zusammenhang mit dem Ende der Olympischen Winterspiele 2026. Besonders auf den Zufahrts- und Abreiserouten rund um die norditalienischen Austragungsorte sowie in Richtung Verona ist mit Behinderungen zu rechnen. Am Freitagnachmittag und Samstagvormittag wird es deshalb besonders voll, da dann der Ausflugsverkehr in Richtung Alpen und Mittelgebirge hinzukommt. Am Samstagnachmittag sowie am gesamten Sonntag sind Staus aus den Wintersportregionen wahrscheinlich.
Die besonders belasteten Abschnitte in Deutschland sind laut ADAC:
- A1 Köln – Dortmund – Bremen
- A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover
- A3 Oberhausen – Köln
- A5 Karlsruhe – Basel
- A7 Ulm – Füssen/Reutte
- A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg
- A9 Nürnberg – München
- A93 Rosenheim – Kiefersfelden
- A95 München – Garmisch-Partenkirchen
- A96 München – Lindau
- A99 Autobahnring München
In Deutschland gibt es derzeit keine vergleichbaren Abfahrtssperren. Bei der Einreise nach Deutschland müssen Reisende jedoch weiterhin mit Wartezeiten durch bestehende Grenzkontrollen rechnen.
Die winterliche Wetterlage hält an und kann regional das Risiko von Unfällen und Staus kurzfristig stark erhöhen. Die Zahl der Baustellen ist zwar weiterhin gering, bestehende Dauerbaustellen stellen jedoch Engpässe dar.