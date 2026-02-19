Verkehr & Reise Lesezeit ~ 2 Minuten 19.02.2026

Volle Straßen durch Ferien- und Olympia-Ende

ADAC-Stauprognose für das Wochenende 20.-22.02.2026

Am Wochenende nach Karneval dürfte das Verkehrsaufkommen in Deutschland nochmals deutlich steigen. Vor allem im Süden sollten Autofahrer ein Zeitpolster einplanen.